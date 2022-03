Mitch McConnell: Republikáni, kteří podporují Putina, jsou „osamělými hlasy“ ve straně | republikáni

Republikáni, kteří podporují Ruský prezident Vladimir Putin Mitch McConnell řekl, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu jsou ve straně „osamělé hlasy“.

Senátní menšinový vůdce se ale vyhnul výzvě, aby to řekl republikáni Měl by být vyloučen ze strany nebo alespoň čelit disciplinárnímu postihu.

Podpora nebo obdiv k Putinovi si vybírá daň na Republikánské straně.

Donald Trump, bývalý prezident, který pevně drží Republikánskou stranu, označil ruského prezidenta za „chytrého“, když odsuzoval válku v Ukrajina.

Madison Cawthorne a Marjorie Taylor Green, dvě krajně pravicové členky Kongresu a zanícené Trumpovy příznivce, ze své strany učinily kontroverzní prohlášení.

Cawthorne má jmenoval Volodymyr Zelenskyj, prezident Ukrajiny, který minulý týden vystoupil v Kongresu, je „násilník“ a jeho vláda je „neuvěřitelně zlá“. Green řekl, že Spojené státy by neměly finančně podporovat Ukrajinu ve válce, kterou nemohou vyhrát.

Taková rétorika odráží výrazně vlivné hlasy americké pravice, včetně Tuckera Carlsona, Moderátor Fox News Peak Řeklo chválil a chválil podle zdrojů ruské vlády.

V pořadu CBS The Nation Sunday byl McConnell dotázán, co Kongresman proti Trumpovi Liz Cheney Volání „Putinova republikánská strana„.

Senátor z Kentucky byl dotázán: „Je v Republikánské straně místo pro tuto rétoriku a proč tam není více disciplíny?

„No, tam venku jsou nějaké osamělé hlasy na jiném místě,“ řekl McConnell.

„Ale když se podívám na republikány v Senátu, mohu vám říci, že bych byl většinovým vůdcem, který by do tohoto ukrajinského dodatku vkládal.“ [aid package] per se ‚místo existence zahrnuta V návrhu zákona o státních financích.

„Myslím, že každý z mých členů by pro to hlasoval,“ dodal McConnell. „Naprostá většina Republikánské strany, jak v Kongresu, tak po celé zemi, zcela za Ukrajinci stojí a naléhá na [Joe Biden] Chcete-li tyto kroky provést rychleji. Být odvážnější.

„Takže na straně mohou být nějaké osamělé hlasy. Nebudu jim věnovat velkou pozornost.“

Zdá se, že někteří McConnellovi kolegové z republikánských vůdců nejsou. V pátek byl vůdce sněmovní menšiny Kevin McCarthy dotázán na Cawthornovu poznámku o Zelenském.

„Madison se mýlí,“ řekl McCarthy. „Jestli na tomto světě existuje nějaký sériový vrah, je to Putin.“

McCarthy také řekl, že podporuje Cawthornovu nabídku na znovuzvolení. Nepodporuje Cheneyho ve stejném úsilí. Koneckonců, kongresmanka z Wyomingu čelila vzácné partyzánské disciplíně a ztratila vedoucí roli poté, co se 6. ledna připojila k výboru, který vyšetřoval útok Trumpových příznivců na Kongres.

McCarthy podpořil Cheneyho protivníka.