Sports Digest: Mariners prohráli s Trois Riviers 4-2

hokej

Cédric Desruisseaux zlomil nerozhodný stav 2:2 v polovině třetí směny a dovedl Trois-Rivières Lions k vítězství 4:2 nad Maine Mariners ve středečním večerním zápase ECHL v Trois-Rivières v Quebecu.

Maine dvakrát přišel zezadu ve druhém poločase dvěma góly přes Westina Michauda a Marca-Oliviera Duquettea.

Týmy hrají znovu ve čtvrtek v Trois-Rivieres.

vysokých škol

Ženský basketbal: Alia Boston zaznamenala 19 bodů, 14 doskoků a čtyři bloky, zatímco nasazená Jižní Karolína dominovala palubovkám a porazila č. 15 Dukea 55:46 v Durhamu v Severní Karolíně.

Jižní Karolína (11-0) skončila s převahou odskoku 45-25 včetně 19-5 na útočném skle, což vedlo k převaze 17-4 na body z druhé šance. To pomohlo kompenzovat střelbu o 35 % a zajistit pátou výhru týmu nad soupeřem na 15. nebo lepším místě v AP Top 25 v této sezóně.

Cheyenne Day Wilson zaznamenal 17 bodů a vedl Duke (8-1).

Závody aut

Formule jedna: Řídící orgán formule 1 uvedl, že provede „podrobnou analýzu“ divokého konce sezóny končící ve prospěch Maxe Verstappena z Red Bullu.

FIA uvedla, že nedělní vítězství v Grand Prix Abú Zabí vyvolalo kontroverzi, která „zkreslila image šampionátu“.

Verstappen získal svůj první titul mistra světa, když v posledním kole předjel Lewise Hamiltona z Mercedesu. Příležitost dostal po zásadním rozhodnutí ředitele závodu Michaela Masseyho, který dovolil před startem druhé poloviny předjet zabaleným vozům Hamiltona. Závod pokračoval a zbývalo jedno kolo a Verstappen získal druhé místo za Hamiltonem na nových pneumatikách. V pátém kole předjel Hamiltona a získal svůj první titul.

Mercedes podal dvě odvolání, která byla zamítnuta, a nyní požádal Mezinárodní odvolací soud o další přezkoumání.

Fotbal

MLS: Normální sezóna fotbalové ligy začne v roce 2022 dříve než kdy jindy, takže hra je u konce před zahájením mistrovství světa v Kataru.

Osmnáct týmů začne hrát 26. února. Poslední den základní části je stanoven na 9. října a MLS Cup je na programu 5. listopadu, než 21. listopadu začne mistrovství světa.

Španělsko: Útočník Barcelony Sergio Aguero ze zdravotních důvodů okamžitě oznámil ukončení kariéry.

Třiatřicetiletý Argentinec podstoupil srdeční testy poté, co opustil hřiště během zápasu Barcelony proti Alaves v La Lize 30. října.

Aguero se připojil k Barceloně mimo sezónu po 10 letech v Manchesteru City.

Anglie: Arsenal rychle zapomněl na to, co odvádělo pozornost týmu mimo hřiště, když útočník Gabriel Martinelli a náhradník Emile Smith Rowe skórovali při domácí výhře 2:0 proti 10člennému West Hamu, což Arsenal zařadilo mezi nejlepší čtyři v Premier League.

Vítězství přišlo den poté, co byl Arsenal zbaven kapitánské pásky Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal postoupil o jeden bod přes West Ham a obsadil čtvrté místo.

Německo: Erling Haaland dvakrát skóroval a dovedl Borussii Dortmund k výhře 3:0 nad Gretherem Fürthem na posledním místě, čímž zabránil Bayernu Mnichov dále prodloužit svůj náskok v Bundeslize.

Haaland si na konto připsal 13 gólů v 10 ligových zápasech a udržel Dortmund šest bodů za Bayernem, když do konce sezony zbývalo něco málo přes polovinu.

Tenis

Australian Open: Karolína Plíšková se kvůli zranění pravé ruky, které si přivodila při tréninku, odhlásila z příštího měsíce soutěže a dvou zahřívacích dnů.

Devětadvacetiletá česká hráčka se dvakrát dostala do finále grandslamu. V letošním zápase Wimbledonu a ve finále US Open 2016 prohrála s nasazenou jedničkou Ash Bartyovou s Angelique Kerberovou poté, co v semifinále porazila Serenu Williamsovou.

