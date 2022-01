Webbův vesmírný dalekohled dosáhl cíle milion mil od Země – dosáhl oběžné dráhy „Halo“ kolem L2

Dnes, ve 14:00 EST, Webb vystřelil ze svých palubních trysek na téměř pět minut (297 sekund), aby dokončil závěrečnou korekci Webbovy trajektorie po startu. Toto korekční spálení uprostřed kurzu posunulo Webba na jeho konečnou oběžnou dráhu kolem druhého Lagrangeova bodu Slunce-Země neboli L2, téměř 1 milion mil daleko od Země.

Konečné spálení uprostřed kurzu přidalo pouze asi 3,6 mil za hodinu (1,6 metru za sekundu) – pouhé tempo chůze – k Webbově rychlosti, což bylo vše, co bylo potřeba k tomu, aby se dostal na preferovanou „halo“ oběžnou dráhu kolem bodu L2.

„Webbe, vítej doma!“ řekl NASA Administrátor Bill Nelson. „Gratuluji týmu za veškerou jejich tvrdou práci, která zajistila Webbův bezpečný příjezd na L2 dnes. Jsme o krok blíže k odhalení záhad vesmíru. A nemůžu se dočkat, až letos v létě uvidím Webbovy první nové pohledy na vesmír!“

Webbova oběžná dráha mu umožní široký pohled na vesmír v kterýkoli daný okamžik, stejně jako příležitost k tomu, aby jeho optika dalekohledu a vědecké přístroje dostatečně vychladly, aby fungovaly a prováděly optimální vědu. Webb použil co nejméně pohonné hmoty pro korekce kurzu, když cestuje do říše L2, aby ponechal co nejvíce zbývající pohonné hmoty pro Webbovy běžné operace po celou dobu své životnosti: udržování stanice (malé úpravy, aby Webb zůstal na své požadované oběžné dráze ) a odlehčení hybnosti (k potlačení účinků tlaku slunečního záření na obrovskou sluneční clonu).

„Během posledního měsíce dosáhl JWST úžasného úspěchu a je poctou všem lidem, kteří strávili mnoho let a dokonce desetiletí, aby zajistili úspěch mise,“ řekl Bill Ochs, projektový manažer Webb z Goddard Space Flight Center NASA. „Nyní jsme na pokraji seřízení zrcadel, aktivace přístroje a uvedení do provozu a začátek úžasných a úžasných objevů.“

Nyní, když Webbovy primární zrcadlové segmenty a sekundární zrcadlo byly inženýry z jejich startovacích pozic, započne sofistikovaný tříměsíční proces seřízení optiky dalekohledu s téměř nanometrovou přesností.