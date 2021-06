Zelená barva obléká tento elegantní pařížský loft

„Bál jsem se, že je něco příliš honosné,“ říká majitel tohoto malého loftu v budově z roku 1910 v 10. pařížském obvodu. Přestože byl mužem známým ve francouzském filmovém průmyslu, nikdy nepracoval s designérem ve stejné míře, jako zde pracoval s Fabriziem Casiraghim, kterého zná prostřednictvím společných přátel. „Cílem nebylo předvést se, ale vytvořit elegantní prostředí,“ říká. mise splněna.

Casiraghi zmenšil prostor o rozloze 650 čtverečních stop na ruiny a poté jej přestavěl ve tvaru keře v anglickém gentlemen’s clubu, ale byl viděn očima milánské designérky Gabrielly Crespi a rakouského architekta a teoretika Adolfa Loose. Určitě jsou tu poutavé ozdoby: kanálové řezané dřevěné panely ze zeleného lakovaného dřeva, které procházejí obývacím pokojem a kuchyní, která vyzařuje šest vrstev; Papírové lucerny Isamu Noguchi, které vyplňují 13 stop vysoké stropy jako grafické mraky; Štukatér Roberto Ruspoli, Jean Cocteau-esque, namaluje modrý triptych nad vlastní vzorovanou sametovou pohovku v obývacím pokoji. Existuje však také vřelá rovnováha. Lesk a měkkost na sebe vzájemně působí, od vstupních stěn a stropu, lemovaných slámou, tkané jemným košem a poté malované matnou slonovinou, až po stěny a stropy ložnice a pokoje pro hosty pokryté stejnou slámou, ale tentokrát vystavenou, s náznak laku. Podlahy vycházejí ze stejné logiky kontrastu: pletená jutová vlákna v obývacím pokoji, slonovinová vlna od stěny ke stěně v ložnici, ale zelená mramorová vložka v kuchyni. „Vyrobil z něj kuklu,“ říká majitel celkového designu. Ano, ale je to vhodné pro každého, kdo se přestěhuje do začarovaného světa.

Ořechový stůl pro jídelnu je obklopen sadou jídelních židlí z poloviny století. Vlevo jsou kuchyňské skříňky na kuchyňské desce se zinkovou deskou a trouba je od Miele. Podlaha (vlevo) je vnitřní vápenec s mramorem Verde Alpi. READ České školy a obchody otevírají své dveře po dlouhém uzavření kvůli koronaviru Cerruti a sen

Loos a Crespi nejsou náhodné odkazy na Casiraghiho, který před šesti lety otevřel své studio v Paříži poté, co pracoval s Dominique Perrault v Paříži a Demorestudio v Miláně. Představují jeho kořeny. Přes italské jméno je to také rakouská čtvrť a cítí se jako Střední Evropa Estetické dědictví stejně jako milánské dědictví Milana. (Jeho rodiče pracovali Corriere della Sera Milan Polytechnic Noviny. Od Milanese toho nedostanete mnohem víc. Nebyli nadšenci designu, ale milovali své věci.) Pro Casiraghi „existuje velkorysost ve formě, materiálu a barvě, ale je zde také přísnost“ jak v Loosu, tak v milánském designu z počátku 20. století, který přišel čas od času.

Navzdory robustním panelům a kuchyni pozinkované je na pohovce skládaná sukně.

V tomto bytě je to určitě vidět. Je to mužský prostor s grafickým nádechem a impozantní barevnou paletou, ale vůbec ne mužský. Navzdory robustním panelům a lineární zinkem oděné kuchyni je na pohovce skládaná sukně. „Tuto sukni používám pro všechny své projekty,“ říká Casiraghi a odkazuje na hotely, jako je experimentální chata ve Švýcarsku, která byla otevřena v roce 2018, brzy otevřený hotel Bellevue v Londýně a renovace ikonického St Tropez La Ponche, stejně jako rozsáhlé bytové projekty, působnost v Miami a Kalifornii. “Mám to také ve svém bytě. Miluji kontrast mezi masivním vrcholem a ženským spodkem osvětlení.”

V obývacím pokoji pařížského loftu, který navrhl Fabrizio Casiraghi, je pohovka na míru v sametu Pierre Frye, klasický koktejlový stůl je od Willyho Rizza a lampa Balthus od Astaire de Villala. Náhrdelník je od Isamu Noguchiho a třetí je od Roberta Ruspoliho. Cerruti a sen

Jediným prvkem, který vypadá jako kývnutí na vysoce přizpůsobené bakalářské polštáře ze 60. let, je televize skrytá za zeleným dřevěným obložením naproti pohovce v obývacím pokoji. „Obvykle rád pracuji s technologiemi, ale buď si to oblékneme a sníme celou zeď, nebo ji skryjeme,“ říká Casiraghi. Televize, důležitý pracovní nástroj pro někoho, kdo neustále sleduje filmy doma, je umístěna uvnitř jejich kabiny ve svislé poloze, vytažena a otočena otočením a švihnutím.

Majitel opravdu nevaří, i když se baví, takže kuchyně by měla být funkční a hladká, někde, kde se lidé mohou najíst pohodlně a stylově, i když si přinesou jídlo. Casiraghi říká o kolekci jídelních židlí s rovnými opěradly s náznaky umění a řemesel. Ale následné sbírání je důležitou součástí Casiraghiho práce. Vyhrazuje si alespoň hodinu týdně na kontrolu starých nálezů s klienty. Sada prvků je vždy větší než součet jejich částí. Pro tuto práci bylo získáno téměř všechno, kromě několika desek, a nebylo to snadné. “Chtěl jsem, aby mě každý kousek miloval,” říká klient, ačkoli Casiraghiho bylo zapotřebí ukázat, jak jsou všichni propojeni. “Strávili jsme spolu celý den na bleším trhu,” vzpomíná Casiraghi. „Mysleli jsme si, že odejdeme se spoustou věcí, ale skončili jsme jen s touto vázou!“ Říká o kovovém kusu ze 40. let, který dominuje nízko visícímu koktejlovému stolu Willy Rizzo.

Francouzský noční stolek z roku 1940 obložený starožitnými českými funkčními lampami od architekta Františka Aneze obklopuje postel v hlavní ložnici, kde na stěně opláštěné v pařížské rafii CMO visí socha Curtise Jerryho a koberce jsou od Julesa a Jima. Cerruti a sen

Ve své době přišly další předměty, jako mísa plná mramorových vajec. Každý z nich je zbarven jasněji než ten předchozí a každý byl získán samostatně. „Můj tým a já jsme je společně hledali,“ říká Casiraghi. Mramorová vejce obecně není těžké najít, ale které kuličky? Měli jsme toho hodně, co se nám nelíbilo. Ale to je zábava. Děláme velké věci, stěny, místnosti a pak budeme hledat perfektní malý cíl . “

Tento příběh se původně objevil v letním vydání časopisu ELLE DECOR v roce 2021. Předplatné

Tento obsah je vytvářen a udržován třetí stranou a je importován na tuto stránku, aby pomohl uživatelům poskytnout jejich e-mailovou adresu. Více informací o tomto a podobném obsahu najdete na piano.io