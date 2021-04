Sezóna 9 Apex Legends bude obsahovat „hodně“ obsahu Titanfall

Respawn Devs v novém vysílání odhalil, že devátá sezóna Apex Legends bude obsahovat „tunu“ obsahu od jejího duchovního předka, Titanfall.

Fanoušci FPS si pamatují divokou sérii natáčení sci-fi a pokud jste tuto sérii hráli, je snadné odhalit podobnosti na turné po Apex Legends.

Battle Royale i FPS vyrábí Respawn a nacházejí se ve stejném vesmíru. Podle vývojářů je ale Apex na pokraji získání mnohem většího obsahu než kdy dříve z Titanfall, který se objeví v sezóně 9.

Během panelu hostovaného řadou vývojářů Respawn BrownGirlGamerCodeHlavní autorka Apex Ashley Reed hovořila více o vztahu mezi těmito dvěma hrami a o tom, jak by v budoucnu integrovali Titanfall do Apexu.

„Co se stane v Titanfall je válka, Apex je to, co se stane po válce, jako to, jak vypadá život na tomto místě?“ Vysvětlil Reid. „Takže se do toho snažíme začlenit Titanfall, protože Titanfall je velmi velká část vesmíru.“

Už jsme viděli určité podobnosti mezi těmito dvěma hrami, například se v Apexu objevilo několik zbraní Titanfall a kdo by mohl zapomenout na mohutné Leviathans (AKA Moyais) tyčící se nad Battle Royale?

Zdá se, že obsah Titanfall je jen špičkou ledovce, protože ředitel Apex Legends Chad Grenier slíbil „tunu“ přicházející v sezóně 9.

“V příští sezóně, v sezóně 9, už uvidíte, jak se do hry nějakým způsobem vrací spousta Titanfall,” naznačil Grenier.

„Už jsem některým lidem řekl, že pokud jste fanouškem Titanfallu, počkejte si na 9. sezónu, protože tu budou opravdu skvělé věci.“

Grenier zjevně nešel do podrobností o tom, co nás čeká příští sezónu. Pokud se mezitím zabráníme jakýmkoli únikům nebo novým informacím, musíme počkat a uvidíme, co musí fanoušci Titanfall cítit, když to oficiálně oznámí Respawn.

Na základě Zmínil jsem úniky BliskMůže být větší, než kdokoli čekal.