Hráči Pokemon Go kritizují rok 2023 jako „nudný a nudný“ navzdory slibu společnosti Niantic

Jak se rok 2023 chýlí ke konci, hráči Pokemon Go shrnuli své zážitky z tohoto roku plného událostí a zdá se, že většina fanoušků se o nové přírůstky a funkce do mobilní hry příliš nezajímá.

S Pokemon Go, který v roce 2023 zavádí řadu funkcí, mají hráči během roku spoustu věcí na práci. Ať už jde o chytání pokémonů nové generace 9, prozkoumávání cest nebo účast na nájezdech prostřednictvím multiplayeru, nikdy nenastane nuda.

Zdá se však, že mnozí v komunitě mají velmi odlišný názor na vše, co rok 2023 nabízí, a trenéři kritizují Niantic za to, že do hry přidal „absolutně horký odpad“.

Uživatel jménem „KylJak“ sdílel příspěvek na Redditu s komentářem: „Akce budou mluvit hlasitěji než slova,“ odkazoval na úryvky z rozhovoru mezi Dot eSports a Niantic, když byli vývojáři požádáni, aby prolomili mlčení o rozšířeném hnutí #HearUsNiantic.

V rozhovoru režisér hry Pokemon Go Michael Steranka řekl: „Po zbytek tohoto roku skutečně cítíme, že činy budou mluvit hlasitěji než slova.“ Starší producent Pokemon Go John Fontanella navíc dodal: „Opravdu chceme, aby naše činy mluvily hlasitěji než naše slova.

OP se pak zeptal, jak se kluci cítí Pokemon Go V roce 2023, pokud Niantic dostojí svým slovům, a pokud se komunita těší na rok 2024, příspěvek vyvolal záplavu komentářů od frustrovaných trenérů.

Uživatelé to komentovali slovy: „Ceny za vzdálené raid passy nezměnili, to je docela hlasitý krok,“ a: „Téměř vše, co se pokusili přidat v poslední polovině tohoto roku, je jen úplný horký odpad. Jako špatný úroveň „žádné vykupující vlastnosti“.

Navzdory mnoha přírůstkům do Pokemon Go se nezdá, že by to hráče chytlo na strunu, jak jeden řekl: „Hra se stala tak nudnou a nudnou, už to není zábava.“

Jiní měli pocit, že by bylo možné přidat mnoho věcí, aby byla hra napínavější. „Hra stále zoufale potřebuje omezené verze funkcí ze základních her. Remote Trading, Surprise/Miracle Trading, způsob, jak vylepšit IVs, něco podobného jako Battle Tower, kompletní přepracování/generální oprava tělocvičny, která nutí k psaní, a -pracovní odznaky do tělocvičny.“ Hratelné na základě typu vydělávání atd.

Jiný hráč uvedl, že byl nespokojen s „nesčetnými aktualizacemi nefunkčního obsahu a obecně nezajímavými funkcemi, příliš agresivní monetizací a nerfy pro raid na dálku“.

Fanoušci doufají, že rok 2024 bude větší a lepší než rok 2023, protože Pokemon Go postupně přináší nové druhy k odlovu a místa k prozkoumání.

Když v Pokémon Go začíná rok 2024, podívejte se na Dittovy nejnovější převleky a na to, jak můžete chytit vzácný a nepolapitelný Frigibax.