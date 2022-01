Období izolace v Albertě pro případy COVID-19 dnes kleslo z 10 dnů na pět

Calgary – Silvestrovský zmatek na letu Air Canada, o kterém někteří cestující tvrdili, že byl spojen se špatným chováním ruské juniorské světové hokejové reprezentace, nevedl k žádnému obvinění, ale Mezinárodní federace ledního hokeje tvrdí, že to ještě může trvat akce. .

„IIHF shromažďuje více informací o tomto incidentu od příslušných úřadů a postoupí incident Etické radě IIHF, aby určila, zda jednání ruského národního týmu není v rozporu s Etickým kodexem IIHF,“ uvedla federace v prohlášení. e-mailem.

„Na základě rozhodnutí Etického výboru IIHF bude incident postoupen k potrestání Disciplinární komisi IIHF.“

Policie v Calgary v tiskové zprávě o víkendu uvedla, že důstojníci reagovali na zprávy o nepokojích zahrnujících více cestujících v letu Air Canada na městském letišti a že policisté pomohli zaměstnancům aerolinek „zachovat klid“, když cestující vystupovali z letadla.

Několik cestujících oznámilo, že let do Frankfurtu byl zpožděn asi o tři hodiny poté, co ruští hráči a představitelé týmu odmítli dodržovat pravidla COVID-19 a řádně nosit masky. Cestující také tvrdili, že někteří členové skupiny kouří a nebudou poslouchat letušky.

Mluvčí městské policie uvedla, že nedošlo k žádnému zatčení ani obvinění, o kterých věděla, a že policisté nastoupili do letadla pouze během silvestrovského incidentu, aby zajistili bezpečnost cestujících, když byli odvráceni.

Policejní mluvčí uvedla, že kanadská agentura pro pohraniční služby se zabývá vyšetřováním porušení bezpečnosti na palubě letadel, ale agentura v sobotu v e-mailu uvedla, že v této záležitosti neprobíhá žádné vyšetřování.

Členové ruského týmu se vraceli domů z mistrovství světa juniorů IIHF v Red Deer a Edmontonu, které bylo minulý týden zrušeno kvůli vypuknutí COVID-19 v několika týmech.

Ruská média citovala trenéra týmu Sergeje Zubova, který řekl, že Česká republika i ruský tým byly vyloučeny z cesty za porušení režimu masek.

Zubov citoval ruský sportovní zpravodajský kanál Match TV, že poté, co byl vytažen z letadla, bylo ruskému týmu později povoleno nastoupit do jiných letadel směřujících do Montrealu a Toronta, do Frankfurtu a poté do jeho rodné Moskvy.

Zubov řekl Match TV, že v letadle nebyl žádný cigaretový kouř, s tím, že s kouřením přestal před třemi lety. Řekl, že kanadské vymáhání pravidel pro masky je přísné, a naznačil, že někteří členové jeho týmu je nenosili správně, možná proto, že byli rádi, že jsou zpátky doma.

Ewen Kinney, cestující v letadle, který byl v business třídě, řekl, že ruský úředník sedící poblíž něj v kabině kouřil a odmítl si nasadit masku na ústa a nos. Kenny řekl, že letušky se ho opakovaně snažily přimět, aby dodržoval pravidla, ale muž odmítl.

Kenny dodal, že muž si na svém telefonu pouštěl ruskou rockovou hudbu a na dotaz personálu ji odmítl ztlumit.

Zuboff na MatchTV navrhl, že příběh byl přehnaný, možná kvůli nedostatku hokeje, který by mohl být hlášen.

Kenny řekl, že si nemyslel, že ruští hráči pijí, navzdory jejich hlasitosti v odletové hale. Domníval se, že Češi, kteří byli v salonku potichu, si mohli splést s Rusy, protože měli podobné šedé tepláky.

Není to poprvé, co má ruský juniorský tým na letišti potíže.

V roce 2011, když se tým objevil na let domů poté, co vyhrál zlato na juniorském mistrovství světa v Buffalu v New Yorku v roce 2011, Delta Air Lines požádala o odchod z důvodu nedisciplinovanosti.

Řidič autobusu, který je přivezl na letiště, tehdy deníku The Buffalo News řekl, že někteří členové týmu byli tak opilí, že je museli vzít do autobusu.

Tato zpráva byla poprvé publikována v The Canadian Press dne 3. ledna 2022.

Od Roba Drinkwatera v Edmontonu

Kanadský tisk