Xbox Studio Rare „velmi potěšeno“ příchodem Banjo-Kazooie na Switch

Včera to byla sladká a hořká chvíle, kdy Banjo Kazooie Přistoupili jste ke službě Nintendo Switch Online Expansion Pack Service.

Je skvělé vidět populární britské vývojářské duo, jak se po tak dlouhé době vrací na platformu Nintendo. Nyní je to téměř 20 let, co Microsoft získal Rare, a téměř 24 let od vydání původní hry Banjo-Kazooie na N64, pokud počítáte.

Leigh Loveday, spisovatel a designér, který se k Rare připojil v 90. letech, použil verzi hry Switch Online k zamyšlení nad érou společnosti Nintendo – poznamenal, jak „mimořádně potěšený“ byl Rare, že se mohl znovu spojit se svým starým přítelem, aby přiveďte Bird and Bear do nové generace Nintenda:

„Otázka klasických vzácných her, které přicházejí do publika Switch, je otázka, na kterou se lidé ptají už dlouhou dobu, takže jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s Nintendem a přinést Bear and Bird na tuto platformu.“

A pokud by vás to zajímalo, verze Switch je „originální“ N64, jak si ji mnozí pamatují:

Tato verze Banjo-Kazooie, která udržuje hru přesně takovou, jaká byla spolu s ostatními dostupnými tituly, je původní verzí pro Nintendo 64, jak si ji pamatujete. A pokud jste vyrostli na pozdější generaci konzolí, těšíme se, až to uděláme. nová vlna hráčů do pračky od Mumbo Jumbo, která se odvrátila od Snackera the Shark a poprvé se setkala s Grunty’s Furnace Fun.“

Kromě laskavých slov sdílených na blogu Rare, zde jsou některé další zprávy sdílené Rare a některými členy týmu, kteří pracovali na Banjo-Kazooie:

S Bear and Bird nyní na Switch máte další způsob, jak zaútočit na čarodějnici! Na oslavu jsme vybavili naše oblečení červenými a žlutými bluffy pro peří Kazooie a šortky Banjo, v tomto pořadí. Ať už se vracíte do jejich světa nebo je to vaše první cesta, doufáme, že se vám bude líbit! pic.twitter.com/6X8neRuS73– Rare Ltd 21. ledna 2022

Banjo-Kazooie Talon dnes klusají na Nintendo Switch Online! Musíte být dobrodružstvím! pic.twitter.com/YtjH2QLtOX– Steve Miles (@WinkySteve) 20. ledna 2022

The Bear and Bird je zpět na Nintendu! Guh-Huh, Breeeeeeeeee!!! https://t.co/qR3fqJSVUwGrant Kirkhope 19. ledna 2022

V současné době je Rare pravděpodobně nejoblíbenější službou Xbox a PC live moře zlodějů – Oslavuje více než 25 milionů hráčů od října 2021. Tým také aktuálně pracuje EverwildFiktivní titul zahalený tajemstvím.

Vyzkoušíte tento víkend Banjo-Kazooie na Switch? Jaké další vzácné hry generace N64 byste chtěli, aby se vrátily na hybridní platformu Nintendo? Řekněte nám níže.