Co jsme se (zatím) naučili na World Baseball Classic

Japonský památník hluboký. Toto je její sestava. Japonsko, které hrálo doma v Tokiu, nasadilo hvězdné duo Shuhei Ohtani jako kapitán týmu při výhře 8-1 nad Čínou, poté pětinásobný MLB All-Star Yu Darvish začal vítězstvím 13-4. nad Koreou. Tým je 2:0 a překonal své soupeře skóre 21:5, i když fenomén Rocky Sasaki – možná hráč, kterého američtí diváci na tomto turnaji chtějí vidět nejvíce – se míče nikdy nedotkne. Sasaki by mohl v sobotu nastoupit za Japonsko proti trápícímu se týmu České republiky a pravděpodobně získá velkou podporu od nabité sestavy, která zahrnuje Ohtani (4 za 7 se třemi RBI), Masataka Yoshida (3 za 6 s pěti RBI ) a Lars Nootbaar (4 ku 8 se čtyřmi skórovanými jízdami).

Funkce pole home dělá rozdíl. Když Čína hrála s Českou republikou v Tokiu, byla to vzrušující hra, ve které Češi přišli zezadu, aby ji vyhráli Tříkolový homer Martina Muzika V devátém — byste si mysleli, že sledujete zápas s přísnými pandemickými omezeními, ospalý dav se choulil za domácí metou a tribuny viditelné během herních akcí byly z velké části prázdné. Nemůže to být jinak, když čínská Tchaj-pej hostila Itálii na Tchaj-wanu, kde bouřlivý dav pomohl podpořit vítězství 11-7, které mělo pocit play off.