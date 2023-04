Steam stáhl RPG a požádal fanoušky, aby po obvinění z krádeže používali torrenty

Probíhající sága kolem chystaného RPG temnější a temnější Pokračuje to, protože vývojář Ironmace se poté, co byl smazán ze Steamu, obrátil na torrenty pro test přehrávání.

Vše začalo v březnu, kdy policie Vpadl do kanceláře korejského vývojáře Kvůli obvinění vydavatele Nexon, že studio založené bývalými zaměstnanci ukradlo společnosti majetek a zaměstnance, aby temnější a temnějšía že hra velmi připomíná pracovní projekt pod vydavatelem s pracovním názvem str. 3. Podle právního zástupce společnosti Nexon se to rozšířilo na „pravidla hry a mistrovská umění“. Po krátké době temnější a temnější Byl Byl stažen z PC herní platformy SteamA byl tam Kampaň GoFundMe má krátké trvání Od vývojářů získat finanční prostředky na projekt. Nyní, bez obchodu, se kterým by se dalo pracovat, se zdá, že tým se obrátil na torrenty, aby distribuoval hru pro testování.

v příspěvek na poplatek temnější a temnější nesouhlas (Znovu odeslat hry subreddit), tým připravuje pokyny pro zájemce o účast v nejnovějším alfa testu fantasy RPG ke stažení klienta přes torrent. I když se studio nachází v Koreji, Ironmace říká, že není schopno nabízet službu testování přehrávání v zemi v souladu se svými předpisy pro hodnocení her, protože test alfa je distribuován prostřednictvím neoficiálních kanálů.

Ujišťujeme vás, že pracujeme nepřetržitě na tom, aby to šlo temnější a temnějšíBohužel, vzhledem ke složitosti naší situace, zejména napříč mezinárodními linkami, trvá vyřešení situace na Steamu čas. Abychom dodrželi slib našim fanouškům, museli jsme tentokrát jít do staré školy.“

I když není nezákonné něco torrentovat (hackování a torrentování jsou dvě různé věci, které se často používají zaměnitelně), protože se tato praxe často používá pro pirátství a jiné formy nelegální distribuce souborů, není to tak regulováno jako něco jako Steam. nebo Epic. Obchod s hrami. Z tohoto důvodu Ironamce varuje hráče před používáním torrentů temnější a temnější Prostřednictvím jakéhokoli jiného zdroje může obsahovat soubory škodlivé pro něčí počítač. Tým také plánuje prozatím vydávat aktualizace touto metodou. Je to neortodoxní, ale vzhledem k tomu, že projekt je v tak prekérní situaci a tým zdánlivě neochotný projekt opustit, je to jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout.

a temnější a temnější Alfa testování skončí 19. dubna.