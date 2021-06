Český útočník Patrick Schick skóroval ze Skotska 2: 0 proti Skotsku.

Patrick Schick Česká republika vstřelila v pondělí oba góly 2: 0 proti Skotsku na evropském šampionátu. O jeho druhém cíli se bude hovořit v příštích letech. Skotsko ztratilo držení míče, když byla blokována střela směrem k české bráně a míč spadl na šiku. Bayer Leverkusen viděl protivníka, jak se dívá dopředu David Marshall Vyjděte z jeho linie, než zasáhnete dlouhý, zvlněný výstřel. Marshall pronásledoval, ale viděl jen míč směrem k bráně, než se nakonec zapletl do sítě. Podle UEFA je to nejdelší vzdálenost od branky na turnaji, 49,7 metrů nebo 54,3 yardů. Schick se dříve v 42. minutě ujal vedení silnou hlavičkou poté, co se spojil mezi dvěma skotskými obránci. Jedná se o vynikající povrch, který vycházel ze stejně zvláštního křížení zprava Vladimír Koufal … Španělsko dominovalo a po většinu zápasu vyvíjelo tlak na opačné straně, ale Švédsko bylo na úrovni 0: 0. Švédsko dokázalo na stadionu La Cartouza jen několik šancí, ale bylo velmi nebezpečné. Alexander Isaac „Hraje za španělský klub Real Sociedad, po odrazení španělského obránce odvrátil střelu z vnitřní strany. Marcos Laurent Před cílovou čarou. Na začátku druhé poloviny Marcus Berg Když míč dorazil do jeho oblasti, byl v této oblasti, ale jeho střela minula. Alvaro Morata Před několika minutami měl Isaac velkou šanci pro Španělsko, ale jeho střela byla s brankářem velmi míněna. Robin Olson Jediný nepřítel, který vyhrál.

Široký přijímač trysek Jamieson Crowder v pondělí souhlasil s dohodou o novém vyjednávání. Matthew J. Lee / Matthew J. Zaměstnanci Lee / Globe

Široký přijímač New York Jets Jamison Crowder Souhlasil s dohodou o novém vyjednávání, která ho udrží v týmu v této sezóně. Tříletá dohoda, kterou Cruder podepsal v roce 2019, měla v posledním roce 28,5 milionu dolarů získat 10 milionů dolarů. Finanční podrobnosti dohody o opětovném vyjednávání nebyly okamžitě k dispozici, ale příjemce – nebo jinak – mohl být snížen, aby provedl snížení platů, které se trysky pokusily 28letému muži získat. Crowder byl spolehlivým tvůrcem her poté, co strávil první dvě sezóny s Jets ve Washingtonu čtyři roky. V 28 zápasech s New Yorkem je k dispozici 137 úlovků na 1532 yardů a 12 přistání … Jaguáři očekávají rozehrávač Jackwars Trevor Lawrence Musí být plně přijat na trénink prostřednictvím výcvikového tábora příští měsíc. Lawrence byl omezeným účastníkem, protože Jaguar v pondělí otevřel povinný minikemp na dva dny, což znamenalo konec jejich kancelářského programu. Bývalá hvězda Clemson také nosila draftu číslo 1 s kompresním rukávem na levé noze, aby mu pomohla stehenní kost, kterou minulý týden prakticky změnil. Lawrence v pondělí absolvoval všechna školení Jacksonville 11 proti 11, ale vrátil se znovu v sedmi ze sedmi situací.

Ryan Lochte se nepodařilo postoupit ve 200 filmech zdarma v amerických studiích

Olympijský vítěz Ryan Lochte První závod amerických olympijských plaveckých testů, 200 metrů volný způsob, nemohl postoupit z prvních etap. Lochte, 36 let, se pokusil vybudovat svůj pátý olympijský tým s časem 1 minuta, 49,23 sekundy – jen tolik, aby skončil celkově 25.. Lochte v pondělí vstoupil do 100 úderů, ale událost poškrábal. Současný olympijský vítěz Ryan Murphy Stejně jako 36letý muž od začátku postupoval snadno Matt GroversVítěz zlaté medaile 2012. Ačkoli Lochtay původně vstoupil do zkoušek šestkrát, zdá se, že 200 individuálních směsí je jediným závodem s realistickým scénářem, který by vydělal výlet do Tokia. Byl propuštěn v neděli ve 400 I.M. Lochte získal 12 olympijských medailí, včetně šesti zlatých … Worcester Red Sox i Portlandský mořský pták byly v pondělí venku, ale oba se v úterý večer vrátily k akci.