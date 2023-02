Orlando Bloom v Praze: „Je to skvělé město pro práci“

Druhá a poslední sezóna Karnevalová řada Hvězda Orlando Bloom, která má dnes premiéru na Prime Video, diskutovala v propagačních rozhovorech o natáčení 2. sezóny v České republice během turbulentní pandemie Covid-19.

Bloom měl pár laskavých slov o Praze, kde jsou obě roční období Karnevalová řada Natáčelo se v letech 2017 až 2021. Herec označil českou metropoli za dobrý obchod z té doby.

Česká metropole hraje v seriálu The Burghe, centrální město, kde se odehrává velká část jeho příběhu. Kulisy k seriálu vznikaly v Barrandov Studiu.

Blum: „Moc jet na místo v Praze bylo opravdu skvělé“ Collider řekl v nedávném rozhovoru. „Je to skvělé město pro práci a bylo to opravdu velmi výjimečné.“

„Bylo to jako být na velké filmové scéně, pokud jde o kulisy, jeviště a prostředí. Jako herec chcete jen místo, kde byste mohli vystupovat. Chcete skvělé jeviště, na kterém byste mohli pracovat. A The Row bylo prostě krásné a epické a rtuťovité, neustále se vyvíjející a měnící se.“

Orlando Bloom v sezóně 2 Carnival Row (2023)

Druhou sezónu jsem kromě Barrandov Studia využil i pražské lokality Karnevalová řada Zahrnuje městskou část Hradčanská v Praze 6, Pražskou tržnici na Praze 7 a přilehlá města Nelahozeves a Touše.

Série se vyráběla i na místech po celé České republice.

V březnu 2020 však budoucnost Karnevalová řada byl nejistý. Česká republika začala uplatňovat některá zásadní omezení k omezení šíření koronaviru, což bude mít významný dopad na produkci veletrhu.

Bloom kontaktoval šéfa Amazon Studios Gene Salka, aby prodiskutoval budoucnost výroby, řekl magazínu Flaunt.

„Jestli chceš, abychom se poflakovali, jsem dole, protože se mi líbí, co děláme, a nevidím to jako hrozbu,“ vzpomínal Bloom, jak řekl Psyche. Ale během týdnů bylo vyrobeno Karnevalová řada V Praze se to uzavřelo, zahraniční obsazení a štáb se vrátili domů. Pět z jeho osmi epizod bylo natočeno.

Bloom se vrátil do Velké Británie a toho léta přivítal narození své dcery s partnerkou Katy Perry. Ale obklopovala ho nejistota.

„Cítil jsem kolem sebe trochu strach, tento hmatatelný pocit strachu v každém, který byl také sdělován prostřednictvím sociálních médií a ve zprávách,“ řekl Flantovi.

„Chtěl jsem prozkoumat, jaké to je být na pokraji svého života a v podstatě čelit strachu, protože jsem ten strach měl kolem sebe a nechtěl jsem si ho koupit.“

Orlando Bloom v sezóně 2 Carnival Row (2023)

Zatímco hercovo úsilí o spuštění nového projektu během pandemie bylo neúspěšné, Karnevalová řada Do Prahy se vrátí, aby dokončil výrobu v létě 2021.

Bloom se v září rozloučil s rolí Rycroft Philostrater a také s městem, které po většinu posledních pěti let nazývá svým domovem. O rok později Amazon Studios oznámilo, že druhá sezóna Karnevalová řada bude poslední.

Do Prahy by se ale herec mohl v budoucnu rád vrátit, alespoň na nějaké pořady o vaření ve městě.

„Jaká je vaše oblíbená restaurace?“ zeptal se Orlando Bloom z The Telegraph V rozhovoru v roce 2020.

Bloom odpověděl: „Miluji toto kouzelné místo zvané La Finestra v Praze.“ „Je tam spousta skvělého jídla, atmosféry a lidí. Můj mořský okoun pečený na slano s grilovanou zeleninou je můj oblíbený.“

Zatímco pandemie vedla k řadě významných uzamčení v pražské gastronomické scéně, La Finestra v Cucině je stále silná.

První dvě epizody Karnevalová řadaDruhá a poslední sezóna je nyní k dispozici na Prime Video. Další dvě epizody se na streamovací službě objeví každý pátek po dobu následujících čtyř týdnů.