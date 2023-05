Havárie letadla Columbia: Co zatím víme

Začátkem tohoto týdne kolumbijský prezident Gustavo Petro zveřejnil na Twitteru, co vypadalo jako povzbuzující závěrečné slovo k ponurém příběhu: Čtyři děti ztracené v džungli po letecké havárii byly nalezeny živé, napsal a popsal zprávu jako „radost“ pro. země..“

Do pátrání po přeživších se zapojilo více než 100 vojáků a tři záchranářští psi, uvedl ve středu kolumbijský úřad pro civilní letectví a dodal, že do záchranného úsilí se zapojily i domorodé komunity.

První pozitivní znamení přišlo ve středu, kdy letecký úřad oznámil, že záchranáři objevili provizorní úkryt z klacíků a větví, ale také nůžky a nějaké sponky do vlasů. Údajně byly nalezeny stopy, které zřejmě vytvořily děti.

Petro se ve čtvrtek omluvil za to, že přispěl ke zmatkům. „Lituji toho, co se stalo.“ cvrlikání. „V tuto chvíli není větší priorita než pokročit ve výzkumu [the children] Byl nalezen.“