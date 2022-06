EU se stále snaží dosáhnout dohody o ruském ropném embargu s Maďarskem

Ceny ropy vzrostly, když obchodníci bedlivě sledovali možnost, že by Evropská unie souhlasila se zákazem dovozu ruské ropy. Attila Kisbenedek | Afp | Getty Images

Evropská unie bude v pondělí pokračovat v práci na dohodě o zákazu ruské ropy poté, co v neděli pokusy o to selhaly. Jednání do značné míry narušilo Maďarsko, hlavní uživatel ruské ropy, jehož vůdce Viktor Orbán má přátelské vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Budapešť o víkendu signalizovala svou podporu návrhu Evropské komise uvalit sankce pouze na ruskou ropu přiváženou tankery do EU, což by umožnilo vnitrozemským dovozcům energie Maďarsku, Slovensku a České republice pokračovat v přijímání ruské ropy ropovodem až do alternativní. Zdroje lze nalézt. Rozhovory však zabrzdily požadavky Maďarska na financování EU. Doufalo se, že lídři dosáhnou dohody včas, aby se jejich summit konal v pondělí a úterý v belgickém Bruselu, aby ilustroval jednotu bloku v reakci na útok Kremlu. Neschopnost zajistit jakoukoli dohodu bude pravděpodobně ohlašována jako vítězství Putina. Mluvčí Evropské komise, výkonné složky EU, odmítl probíhající návrhy komentovat. „Ještě tam nejsme,“ řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při svém příjezdu do Bruselu na summit lídrů EU27. „Moje očekávání jsou nízká, že to bude vyřešeno během příštích 48 hodin. Jsem si ale jistá, že potom bude nějaká možnost,“ dodala.

Navrhované sankce na dovoz ropy by byly součástí šestého sankčního balíčku EU proti Rusku od doby, kdy téměř před 100 dny napadlo Ukrajinu. Předchozích pět kol opatření zahrnovalo mimo jiné omezení přístupu na kapitálové trhy, zmrazení aktiv Ruské centrální banky, vyloučení ruských finančních institucí ze systému SWIFT a zákaz dovozu ruského uhlí a dalších komodit. Rozhovory o uvalení ropného embarga probíhají od začátku měsíce, i když od chvíle, kdy von der Leyen prohlásila, že členské státy zakážou veškerou ruskou ropu z Evropy, nedošlo k žádnému hmatatelnému pokroku. „Dnes řešíme naši závislost na ruské ropě. A ujasněme si, že to nebude snadné, protože některé členské státy jsou na ruské ropě velmi závislé, ale my to prostě musíme udělat,“ řekla v Evropském parlamentu von der Leyenová. . 4. května vyvolal potlesk zákonodárců.

Von der Leyenová z EU řekla, že blok musí řešit svou závislost na ruské ropě. Agentura Anadolu | Agentura Anadolu | Getty Images

Šéf zahraniční politiky Evropské unie Josep Borrell v pondělí rozhlasové stanici France Info řekl, že dohoda by mohla být dohodnuta do pondělí odpoledne, uvedla agentura Reuters. Mezitím estonská premiérka Kaja Kallasová řekla, že není reálné očekávat v pondělí dohodu. Claes řekl, že dohody bude pravděpodobně dosaženo na příštím summitu 23. až 24. června. Ukrajinští představitelé opakovaně trvali na tom, aby Evropská unie zavedla všeobecný zákaz ruské ropy a plynu, přičemž země dovážející energii nadále denně posilují Putinův válečný fond příjmy z ropy a plynu. Analytics Z kampaně skupiny Transportation and Environment se ukazuje, že ruská vojenská síla je posílena platbami za ropu ve výši 285 milionů dolarů, které evropské země denně platí. Ve skutečnosti byly příjmy z ruské ropy a plynu Viděl jsem Být odpovědný za zhruba 43 % federálního rozpočtu Kremlu v letech 2011 až 2020, což zdůrazňuje, jak fosilní paliva hrají pro ruskou vládu ústřední roli.

