Po lokální předvolební akci v České republice se romská celebrita stahuje z krajně pravicových stran a politiky.

Herec a člen rumunské komunity Zdeněk Godla přeběhl z „Hnutí za svobodu a přímou demokracii“ (SPD Tomia Okamury) a PRO (Právo Respekt Odbornost / Law Respect Professionalism) v Somutu v České republice. Tam se objevil začátkem června na akci, kterou pořádali k Mezinárodnímu dni dětí. Kotla vydal prohlášení, v němž uvedl, že se svou účastí „zapletl do politických her a nemyslel na důsledky“.

Kotla se 3. června zúčastnil akce Mezinárodní den dětí, která se stala součástí společné kampaně PRO a SPD před letošními podzimními komunálními volbami. Na akci byl například český poslanec Jaroslav Foldina (SPD) nebo právník Jindřich Rychal (PRO).

Zejména Foldina už na konci května zveřejnil fotku, na které je s Kotlou, což vyvolalo v médiích spekulace, zda Kotla skutečně podporuje sociálně demokratickou stranu. „Podporuje SPD,“ řekl tehdy Foldyna bulvárnímu tisku.

Kotla později místnímu zpravodajskému serveru Chomutovky.cz v živém rozhovoru u příležitosti Mezinárodního dne dětí řekl, že v zářijových komunálních volbách konkrétně podpoří PRO i SPD. Včera však řekl, že se nyní oběma stranám odcizil a nemá pro ně podporu.

„Dnes to považuji za chybu a chci se od těchto dvou uskupení a všech dalších politických aktivit distancovat,“ píše Kotla v prohlášení zaslaném serveru Romea.cz. „Toto prohlášení je mou omluvou všem, kterých se moje slova podpory hnutí PRO a SPD dotkla. Chybu může udělat každý a já věřím, že je důležité mít odvahu chybu říct.“

Reportáž Zdeňka Godly

Toto prohlášení uvádím, abych ilustroval body, které jsem uvedl v rozhovoru pro zpravodajský server Somudovki 3. června.

Zúčastnil jsem se akce Dětský den se svými dětmi a přáteli. Pozval nás tam manažer politického uskupení PRO (Právo Respekt Odbornost), který mě oslovil s dotazem, zda bych se nezúčastnil, protože Somutov je moje rodné město.

Na té akci mě oslovil reportér z výše zmíněného zpravodajského serveru. Řekl jsem mu, že podporuji názory, se kterými se ztotožňuji, pokud jde o právo na práci. Ano, řekl jsem, že podporuji hnutí PRO a SPD.

Dnes to považuji za chybu a chci se od těchto dvou skupin i od všech ostatních politických aktivit distancovat.

V současné době se plně věnuji herectví, politika mě nezajímá a v podstatě ani nechci.

Bohužel jsem se nechal vtáhnout do politických her a nepřemýšlel o tom, jaké to bude mít důsledky.

Toto prohlášení je mou omluvou všem, kteří byli poškozeni mými slovy podpory hnutí PRO a SPD.

Každý může dělat chyby a já věřím, že je důležité najít odvahu říct své chyby. Nic takového se už nebude opakovat.

Děkuji všem za pochopení.