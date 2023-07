„ Tu a tam nás všechny popadne dost nostalgie, abychom si mysleli, že bychom to možná měli udělat znovu.

Bones běžel 12 sezón a více než 240 epizod na Foxu, což je výkon v procedurální televizi, který se nyní zdá být vrcholem minulé akce. Ale s věkem streamování, díky kterému jsou restarty a revivaly populárnější než kdy jindy, mohli by se „Bones“ znovu vrátit?

Podle tvůrce pořadu naděje existuje.

Více od Variety

„Jsme navzájem propojeni,“ říká Hart Hanson, který vytvořil Bones. různorodé. Všichni na ‚Bones’ jsou spolu v kontaktu. V různých časech je to jako: ‚Co to děláš? Jaká je dostupnost? „

Mluvit k různorodé V sit-reunion „kosti“ WGAHanson hovořil o realitě oživení pořadu a všiml si dnešního velmi odlišného mediálního prostředí ve srovnání s tím, kdy se „Bones“ vysílal na Foxu v letech 2005 až 2017.

„Teď je to komplikované, protože Fox vysílá Bones, ale Disney teď koupil 20, takže je vlastní. [the show]. „Chcelo by to milion agentů a právníků, abychom zjistili, kdo co vlastní a na jaké platformě se to objevuje,“ řekl Hanson. „Ale mluvíme dál. A tu a tam nás všechny popadne dost nostalgie, abychom si pomysleli: ‚Možná bychom to měli udělat znovu.‘ Kdo ví? Možná nás to zasáhne.“

Výkonný producent Stephen Nathan vstoupil do rozhovoru a řekl: „Je zvláštní, že všichni stále zůstávají v kontaktu. Byla to tak úžasná skupina lidí.“

„Bylo to šťastné místo pro práci,“ dodal Hanson. Hanson a Nathan byli mezi davem bývalých spisovatelů a producentů „Bones“. WGA sedí Mimo Fox District v Los Angeles. K nim se připojila hvězda přehlídky Emily Deschanel, která také projevila podporu stávkujícím spisovatelům.

„Mohl jsem to vidět,“ řekl Hanson o možném oživení. „Samozřejmě, že to všechno závisí na Davidovi a Emily.“ Bez obou ne. „

Bones hrál David Boreanaz jako agent FBI Booth a Deschanel jako Brennanová, forenzní antropoložka. Přehlídka zůstává nejdéle běžícím dramatickým seriálem Fox, který byl kdy napsán.

Na otázku, zda mluvili s Boreanazem nebo Deschanelem o možnosti oživení, Hanson řekl, že by byli otevření rozhovoru.

Slyšeli jsme, že nebudou Ne řekl Hanson. „Herci řeknou pravdu a záleží na tom, co to je, na scénářích, jak to vypadá, jestli to bude správné. Nedělají nic jen proto, že jsme.“

Nathan zavtipkoval: „Ale to už nemusíme dělat dalších 12 let, ne?“

Nejlepší sestava

Popsat Newsletter je různorodý. Pro nejnovější zprávy nás sledujte FacebookA CvrlikáníA Instagram.

Klikněte sem a přečtěte si celý článek.