První pohled na asteroid naznačuje, že je součástí ztraceného oceánského světa: ScienceAlert

Vědci z NASA právě začínají analyzovat části přinesené z planety Asteroid BennuPrvní důkazy naznačují, že materiál, který obsahuje, pocházel ze starověkého oceánského světa.

Tento předpoklad je založen na fosfátové kůře objevené na asteroidu. Fosfátový minerál bohatý na vápník a hořčík nebyl nikdy předtím viděn na meteoritech, těch malých vesmírných horninách, které procházejí atmosférou a dostávají se na Zemi.

Chemické složení minerálu se neuvěřitelně podobá tomu, který se nachází v páře vycházející zpod ledové kůry Saturnova měsíce. Enceladus.

Fosfát je také stavebním kamenem života a dodává váhu hypotéze, že život na Zemi byl poprvé vytvořen materiály, které po sobě zanechaly asteroidy, když se během bouřlivé rané historie naší planety zřítily na povrch.

Vědci tvrdí, že svět, jehož součástí byl Bennu, měl pravděpodobně podobnosti s Enceladem, ale byl asi poloviční. Jak se sluneční soustava formovala, byla by zničena kolizí s jiným tělesem, čímž by vznikly tisíce asteroidů.

Pro vědce jsou to velmi vzrušující vyšetřování, protože příležitost studovat vzorky asteroidů je velmi vzácná. a Mise OSIRIS-REx Je to teprve potřetí v historii, co se nám podařilo uchopit kusy asteroidu a vrátit je na Zemi.

V Bennuově případě trvala zpáteční cesta celkem sedm let a urazila významnou vzdálenost 6,21 miliardy kilometrů (3,86 miliardy mil). Kapsle vzorku se bezpečně vrátila v září 2023.

„Budeme zaneprázdněni na velmi dlouhou dobu,“ řekl Leonardu Davidovi na tiskové konferenci planetární vědec Dante Lauretta z Arizonské univerzity. Web Space.com. „To je pro nás obrovské množství vzorků.“

Týmy po celém světě se blíže zabývají fragmenty asteroidů. Na Arizonské univerzitě prosévají tisíce částic, z nichž největší má průměr 3,5 cm (1,4 palce).

Patří sem techniky, které se aplikují na vzorky asteroidů Rentgenová difrakcekde se analyzují vzory elektromagnetického záření, aby bylo možné lépe pochopit povahu materiálu, se kterým přichází do styku.

Předpokládá se, že Bennu představuje materiál zbylý z formování sluneční soustavy před asi 4,5 miliardami let. Pochopení toho, odkud pochází, nás také naučí více o tom, odkud pochází.

Jsme stále ve velmi raných fázích tohoto výzkumu a v budoucnu můžeme očekávat mnoho objevů a objevů – včetně možná potvrzení typu objevu. planetární Z toho se narodil Benno.

Dosud učiněné objevy mají být představeny na 55. konferenci o lunárních a planetárních vědách, která se bude konat v Texasu.