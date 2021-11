Indo-polský film „No Means Ne“ byl odložen kvůli nejistotě COVID

Bombaj, 5. listopadu (Eance): Datum vydání Vikash Verma’s No Means Ne bylo odloženo, protože režisér se domnívá, že to nebyl správný čas na uvedení tohoto filmu. Již dříve režisér plánoval, že ji vydá do 5. listopadu. Ale při pohledu na scénář teď odložil datum.

“Není čas na mezinárodní film jako ‘No Means No’, nemůže být propuštěn po celém světě současně, když je většina hranic uzavřena a turisté jsou vystaveni povinné karanténě v očekávání a nejistotě třetí vlny,” říká.

“Kina jsou obsazena z 50 procent a jednosálové sály nejsou připraveny. I ve veřejné dopravě mají povolen vstup pouze plně očkovaní lidé, zatímco mnozí stále dostávají pouze první dávku. To nás činí zranitelnými, a já nechci podstoupit jakékoli riziko se svými fanoušky. Takže červen 2022 by byl ideální čas, kdy může být zajištěna úplná bezpečnost.“

Indo-polský film „No Means No“ byl natočen především v Polsku. Hrají Dhruv Verma, Gulshan Grover, Sharad Kapoor, Deepraj Rana, Neetu Chandra a některé nové tváře jako Kat Kristan a Anna Adore. Film uvidí i známá polská herečka Anna Jozek a další jako Natalia Buck, Seluja Cech, Jerzy Handslick nebo Paul Cech.

No Means No vyjde 17. června 2022.