Kanadské vízum pro občany Slovinska, České republiky, Šalamounových ostrovů a Kypru

Kanadské vízum pro občany Slovinska

Pokud jste slovinským občanem a chcete se přestěhovat do Kanady. Slovinci patří mezi ty, kteří mohou do Kanady cestovat bez víz. O kanadské eTA můžete požádat, pokud splňujete určité základní požadavky na zahraniční cesty. Kanadská vláda zavedla v roce 2015 kanadskou elektronickou cestovní autorizaci (eTA), aby usnadnila mezinárodní cestování. Je k dispozici bezvízovým zahraničním cestujícím z určitých zemí, kteří chtějí navštívit Kanadu za obchodem, turistikou nebo jinde. Kanadský eTA je vízum pro více vstupů, o které lze požádat online. Platí pět let a umožňuje slovinským turistům pobyt maximálně šest měsíců na jednu návštěvu. Držitelé slovinských pasů, kteří mají zájem přestěhovat se do Kanady na trvalejší dobu nebo mají zájem o práci na plný úvazek nebo vyšší vzdělání, by si měli uvědomit, že eTA tyto aktivity nepokrývá. Pro více podrobností si domluvte schůzku s kanadským konzulátem. Po schválení se eTA elektronicky propojí s cestovním pasem. Slovinci, kteří potvrdí, že toto zrušení vízové ​​povinnosti splňuje jejich cestovní a vstupní požadavky, mohou použít formulář žádosti Canada eTA. Canada eTA je online dotazník se standardními individuálními otázkami, které lze vyplnit za 15–20 minut.

Požadavky na slovenské občany

Platný cestovní doklad nebo pas platný minimálně šest měsíců od data vašeho příjezdu.

Platná e-mailová adresa pro příjem Canada eTA do jejich e-mailové schránky.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za Kanadu eTA.

Kanadské vízum pro občany Šalamounových ostrovů

eTA umožňuje držitelům pasů z více zemí cestovat do Kanady bez návštěvního víza. Tyto osoby musí místo toho požádat o kanadský ETA. V roce 2015 Kanada zavedla elektronickou cestovní autorizaci (eTA), která umožňuje oprávněným občanům vstoupit do země vyplněním krátkého online formuláře před odjezdem. Pro krátké cesty do Kanady letecky obyvatelé Šalamounových ostrovů nepotřebují kanadské vízum. eTA umožňuje vícenásobné vstupy pro turistické, obchodní nebo tranzitní účely s maximální dobou pobytu šest měsíců na jeden vstup. Platí 5 let nebo do vypršení platnosti příslušného pasu, podle toho, co nastane dříve. Cestovatelé, kteří plánují cestovat do Kanady z jiných důvodů, jako je studium nebo práce, by se měli obrátit na nejbližší kanadské velvyslanectví nebo konzulát pro více informací. Po schválení se eTA elektronicky propojí s cestovním pasem. Online přihláška Canada eTA je jednoduchá a snadno se vyplňuje. Žadatelé musí poskytnout osobní údaje, údaje o pasu a kontaktní údaje. Uchazeči musí také odpovědět na několik jednoduchých otázek o svém původu, včetně své anamnézy.

Dokumenty požadované pro občany Šalamounových ostrovů

Platný cestovní pas – Pokud si přejete obdržet ETA, musíte mít cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data příjezdu do Kanady. Všimněte si, že pas s prošlou platností znamená vypršený odhadovaný čas příjezdu a pokud získáte nový pas, musíte také získat nový odhadovaný čas příjezdu.

Platná e-mailová adresa – Proces podání žádosti je zcela online, takže ETA obdržíte e-mailem. Proto je třeba zadat platnou e-mailovou adresu.

Formální možnosti platby – K úhradě vízového poplatku můžete použít kreditní nebo debetní kartu.

Kanada Průvodce aplikací ETA

Kanadské vízum je razítko ve vašem pasu, které vám umožňuje vstoupit do země. Jde o povolení, které vám umožňuje legálně vstoupit a pobývat v zemi, ať už dočasně nebo trvale. Kanadské vízum eTA, které poskytuje stejný účel a podmínky jako vízum a dává cestujícím stejnou pravomoc, do značné míry nahradilo žádosti o víza do Kanady. V květnu 2016 zavedla kanadská vláda elektronickou cestovní autorizaci, aby urychlila proces žádosti o vízum. O eTA musíte požádat, i když letíte do Kanady nebo z Kanady z jedné z bezvízových zemí (země způsobilé pro eTA). Pokud chcete letět do Kanady bez tradičního návštěvnického nebo obchodního víza, musíte získat kanadské eTA vízum. eTA Canada (Electronic Travel Authorization) je online vízum pro turisty bez vízové ​​povinnosti, kteří chtějí vstoupit do Kanady letecky za účelem rekreace, obchodu nebo tranzitu. eTA umožňuje vícenásobné vstupy pro účely cestovního ruchu, obchodu nebo tranzitu na maximální dobu pobytu 6 měsíců. Jeho platnost je 5 let nebo do konce platnosti příslušného pasu, podle toho, co nastane dříve. Vzhledem k tomu, že formulář žádosti o kanadské vízum je k dispozici online, žadatel může snadno bez problémů požádat o eTA. Oprávnění návštěvníci požádat o kanadské vízum eTA mohou získat potřebné povolení kdykoli během dne z pohodlí svého domova, aniž by museli navštívit velvyslanectví nebo konzulát.

Kdo potřebuje vízum ke vstupu do Kanady?

Osoby vstupující do země ze zemí bez bezvízového styku nebo elektronické cestovní autorizace (eTA) musí získat vízum. Pokud jste jedním z těchto žadatelů a potřebujete vízum ke vstupu do Kanady, měli byste zažádat. Víza mají mnoho podob, včetně návštěvních, studentských, pracovních a přistěhovaleckých víz. Kanada vyžaduje víza pro návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce ze seznamu 148 zemí. Tito občané musí požádat o vízum na základě důvodu své cesty.

Žádost o vízum do Kanady online

Chcete-li požádat o vízum do Kanady, musíte dodržovat tyto jednoduché postupy:

Zkontrolujte, zda máte nárok na cestu do Kanady

Zkontrolujte, zda máte nárok na kanadské vízum.

Získejte dokumenty prokazující, že splňujete podmínky pro udělení víza

Vytvořte si online profil.

Vaše otisky prstů a fotografie (biometrie)

Sloučit soubor dokumentu dohromady.

Pokrýt výdaje.

Počkejte na vyřízení kanadského víza.

Je třeba předložit cestovní pas a náklady na zpracování.

Kanadské vízum pro občany Kypru

Kypřané musí požádat o kanadské vízum eTA z turistických, obchodních, dopravních nebo zdravotních důvodů. Kypřané, stejně jako ti ze zbytku Evropské unie, nepotřebují ke vstupu do Kanady víza. Musíte však požádat o kanadský ETA. Toto ověření lze téměř vždy provést elektronicky. Toto povolení elektronického víza je platné po dobu 5 let od data vydání nebo do vypršení platnosti vašeho pasu. Vzhledem k tomu, že se jedná o vízum pro více vstupů, můžete Kanadu navštívit, kolikrát chcete, po celou dobu platnosti. Ne však déle než 6 měsíců najednou. Pokud se nemůžete vrátit do své domovské země do 180 dnů, musíte požádat o registraci návštěvníka, abyste si prodloužili pobyt v zemi. Přihlaste se nyní, vyplňte online formulář žádosti, který zabere méně než 15 minut, a cestujte do Kanady.

Kanadské vízové ​​požadavky pro občany Kypru

Platný cestovní pas – Požádejte o ETA v Kanadě, jakmile zjistíte, že váš pas je platný minimálně dalších 6 měsíců od vašeho příjezdu do Kanady.

E-mailová adresa – Váš odhadovaný čas příjezdu bude zaslán e-mailem. Vytiskněte si tisk a noste jej s sebou, abyste předešli problémům.

Způsob platby – Po dokončení přihlášky budete muset zaplatit poplatek prostřednictvím kreditní nebo debetní karty nebo PayPal.

Kanadské vízum pro české občany

V roce 2015 zavedla kanadská vláda toto online zrušení vízové ​​povinnosti pro určité země. Čeští občané nepotřebují vízum k cestě do Kanady za turistikou, obchodem nebo cestou. Kanadská eTA je legální online cestovní povolení. Občané České republiky, kteří navštíví Kanadu, mohou vstoupit do země s kanadskou eTA (Electronic Travel Authorization). Čeští obyvatelé musí požádat o kanadské vízum eTA pro vstup do Kanady za turistickými, obchodními, tranzitními nebo lékařskými účely. Platí pět let a umožňuje českým občanům pobývat v zemi při každé návštěvě až šest měsíců. Pokud bude eTA přijata, bude elektronicky spojena s pasem cestujícího. Cestovatelé, kteří chtějí navštívit Kanadu z jiných důvodů, jako je studium nebo práce, mohou kontaktovat nejbližší kanadské velvyslanectví nebo konzulát pro více informací. Čeští návštěvníci, kteří splňují všechny kanadské standardy eTA, mohou začít vyplňovat přihlášku eTA online. Formulář je jednoduchý online dotazník, jehož vyplnění zabere asi 20 minut.

Kanadské vízové ​​požadavky pro české občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o Kanadské eTA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za Kanadu eTA.

Platná e-mailová adresa pro příjem Canada eTA do jejich e-mailové schránky.

