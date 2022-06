De Grasse se po vzrušujících olympijských hrách snaží vrátit sezónu na Bislett Games

Měsíc do mistrovství světa IAAF by někteří řekli, že je čas hájit bronzového medailistu Andreho de Grasse, který na trati udělal prohlášení.

Kanadští fanoušci touží po sprinterovi, aby znovu získal svou olympijskou formu z loňského 1. srpna v Tokiu, což mu vedlo k tomu, že získal svou druhou bronzovou medaili v řadě na 100 m za 9,89 sekundy jako osobní rekord. De Grasse ve svých posledních čtyřech závodech, které se vrátily do finále Diamantové ligy 9. září v Curychu, nezaběhl méně než 10 sekund a skončil druhý za 9,89.

„Výšky Tokia ještě nebyly zachovány,“ řekl komentátor/analytik Diamantové ligy Chris Dennis tento týden před odjezdem do Francie pracovat na sobotním Paris Meet. „Měl by startovat pod 10 výkonů, možná startovat v prvních dvou z těch závodů.

„Jinak to vypadá, že na střetnutí na mistrovství světa odchází nějak pozdě [in Eugene, Ore.] kde víte, že pole bude naskládáno.“

De Grasse pojede 100. závod teprve počtvrté v této sezóně ve čtvrtek ve 14:39 SEČ na podniku Bislett Games Diamond League v norském Oslu.

Nejtěžším kandidátem bude pravděpodobně bývalý africký rekordman Akane Simbin (9,84 PB) a Reece Prescod z Velké Británie, který minulý měsíc v České republice vyhrál 9,93 na Zlaté tretře v Otravě. Pokrytí začíná ve 14:00 na CBCSports.ca, aplikaci CBC Sports a CBC Gem.

27letý De Grasse zahájil svou sezónu v dálce 30. dubna výkonem 10,07 s asistencí větru poblíž svého domova v Jacksonville na Floridě. Následoval jeho debut v Diamantové lize o tři týdny později v Birminghamu v Anglii, kde skončil čtvrtý v 10:24, týden předtím, než De Grasse skončil poslední v 10:21 jako součást devítičlenného stadionu na Prefontaine Classic.

Dennis poznamenal, že v závodě Mullera Birminghama nebyly žádné technické problémy s úsilím sprintera „a nemohl jsem ani říct, že vypadal nějak zvlášť líně. Jako mnoho lidí jsem byl výsledkem překvapen, ale po závodě řekl, že se cítil dobře.“ .“

Úprava obočí v Prefontaine Classic

Dennis souhlasil s tím, že umístění de Grasse na deváté místo v předtřídě by zvedlo obočí, „ale kdyby byl v tomto nabitém poli čtvrtý, myslel bych si, že to byl slušný výkon.

Travon Brommel, který se trápil v olympijské kvalifikaci a finále mu uniklo, vyhrál na Hayward Field v Oregonu za 9,93 proti americkému kolegovi Fredu Curleymu (9,98). Před De Grasse skončili dokonce i dorostenci Letzel Tibogo (10.12) a Aeron Knighton (10.14).

Christian Coleman skončil třetí s časem 10,04, když se po 18měsíčním pozastavení stále propracovává zpět. V neděli zajel mistr světa ze Spojených států na Grand Prix New Yorku časem 9,92 poté, co jeho první tři závody venku přesáhly 10 sekund.

Na druhou stranu to odráží pomalý start de Grasse v roce 2021, kdy se připravoval na své druhé olympijské vystoupení a od 30. dubna do 13. července běžel nejméně 10 sekund v legálním větru. V Tokiu v kvalifikaci (9,91) a semifinále (9,98).

Dennis uvažoval, zda čas potřebný k tomu, aby se dostal na vrchol svého olympijského úspěchu, byl jedním z důvodů, proč de Grasse ukončil sezónu. Na své druhé olympijské hry v řadě se vrátil domů se třemi medailemi, poprvé získal zlato na dvoustovce a získal bronz ve štafetě mužů na 100, která byla nedávno povýšena na stříbro.

„Byl otevřený, že si po Tokiu dostane zaslouženou pauzu, a udělal některé z obchodních a sponzorských příležitostí, které přišly s tím, že se stal olympijským vítězem,“ řekl Dennis z De Grasse, otec tří dětí, který také provozuje charitativní organizaci. A loni v létě vydal Race With Me! Je to motivační obrázková kniha psaná pro děti.

Jediné, co musí udělat, je spustit 9,9-věc a [finish] Zdá se, že první dva nebo tři se pohybují správným směrem. Komentátor Diamantové ligy Chris Dennis o nadcházejícím čtvrtečním závodu na 100 metrů pro Andreho de Grasse v Oslu

„Pobavit se a být uvolněný bylo v jeho rozhovorech oblíbeným tématem. Možná právě zahájil sezónu o něco později.“ [previous years]. „

De Grasseova partnerka, americká překážkářka Nia Ali, závodí v této sezóně pravidelně a může být důvodem, proč omezil svůj závodní program na minimum (De Grasse závodil v minulé sezóně až do poloviny června šestkrát).

Dennis řekl: „Neříkám, že by měl v Oslu jít pod 10, ale pokud je 10:20 nebo 10:30, bylo by to něco, čeho by si měl být vědom. Vše, co potřebuje udělat, je spustit 9,9-něco a [finish] Zdá se, že první dva nebo tři se pohybují správným směrem.

„Vypadá dobře a mentálně je v dobré kondici. Zbavil se jména chlapíka, který je vždy čtvrtý nebo získá stříbro nebo bronz. Teď má [an Olympic] Gold a myslím, že to bude psychologicky rozdíl [but] Lidé očekávají od olympijského vítěze velké věci.“

De Grasse se vrátí do Kanady a závodí na 100. a 200. místě proti trojnásobnému šampionovi Aaronu Brownovi na národním šampionátu 23.-26. června v Langley, Britská Kolumbie, Canadian Athletics potvrzeno CBC Sports. De Grasse vyhrál double naposledy v roce 2017 v Ottawě.

Mitoun se těší na svůj debut v Diamantové lize

Další Kanaďankou soutěžící na stadionu Bislet ve čtvrtek je Sarah Mittonová, národní rekordmanka ve vrhu koulí žen, v 11:31 SEČ.

25letá rodačka z Brooklynu v NS absolvuje svůj debut v Diamantové lize poté, co vyhrála Grand Prix Sollentuna ve Švédsku a 7. května v Hamiltonu hodila mrtvý bod 19,57, což je jeden centimetr od jejího kanadského rekordu. Nyní skočila více než 19 metrů v osmi ze svých předchozích devíti soutěží.

Byli jste pozváni do Diamantové ligy [meets] Je to vždy vzrušující a něco, na čem Sarah tak tvrdě pracovala,“ řekl CBC Sports její trenér Rich Parkinson. jako diamantová liga [events] Sazba je vyšší než na setkáních Continental Tour a jsou zde i peněžní ceny/ceny.“

Hry Bislet nabízejí Mittonovi skvělou příležitost získat globální výkonnostní body. Podle nového systému začala rok na 14. místě a od té doby se posunula na 12. Parkinson předpověděl, že Mittonův tým se po výsledku Sollentuny zvedne na 11. místo.

Parkinson řekl, že on a Mitton od olympijských her „vyrostli“ a stali se silnějším týmem, a poznamenal, že sedmé místo (19.02) na mistrovství světa v březnu poskytlo sportovci sebevědomí.

„Jsme svědky toho, že Sarah vejde do historie jako největší kanadská koulařka,“ řekl. „Musíme pokračovat v tomto impulsu s Oslem, bývalými kanadskými státními příslušníky, Stockholmskou diamantovou ligou.“ [on June 30] a [pre-world championships event in Edmonton [July 3] K cíli dosáhnout osmého místa na mistrovství světa.

Živé vysílání Meeting de Paris je dostupné v sobotu v 15:00 ET na CBCSports.ca, aplikaci CBC Sports a CBC Gem.

