Zde jsou některé hlavní body z opravy Final Fantasy XIV: Endwalker’s 6.0 (aktualizace)

The Final Fantasy XIV: Endwalker Patch 6.0 bude obrovský, stejně jako téměř každý patch čtrnáctý náplast. Zde je pomoc při analýze a několik velkých změn.

pro referenci, Úplné oficiální poznámky k prvnímu patchi najdete zde.

Nová hlavní příběhová mise

fuj! To je možná ta největší věc, protože byla přidána nová města (Old Sharlayan a Radz-at-han) a také nové polní oblasti (Labyrinthos, Thavnair, Garlemald, Mare Lamentorum).

Existují také další oblasti, které nebyly zahrnuty v úvodních poznámkách, aby se předešlo spoilerům, ale to je podstata. Připomínka, Nový limit úrovně je 90..

Samozřejmě se také provádí více vedlejších úkolů, dungeonů a zkoušek Endwalker 6.0 patch.

FATE a lovy byly upgradovány v nových oblastech

Takže FATEs (General Tasks of the World) mají nové podněty. Po jejich splnění můžete získat „Dicolor Gems“, které lze vyměnit za NPC obchodníka s drahokamy za nové odměny. Dokončení více Destiny bude mít za následek nové odměny, takže pokud se ho chcete zúčastnit, je tu další mimoškolní záležitost. Nyní existuje nabídka „Shared FATE“, kterou můžete použít ke sledování svého pokroku s tímto systémem.

Lov má podobnou mechaniku, s „Sacks of Nuts“, kterou lze získat a doručit prostřednictvím:

Stará Charlene (X: 11,9 Y: 13,2) – J’lakshai

Radz-at-Han (X: 10,5 Y: 7,4) – Wilmetta

Chcete-li spustit tuto mechaniku, navštivte Old Sharlayan (X: 11,2 Y: 12,0) a promluvte si s Minutivem Gleanerem.

Přichází nová rezidenční čtvrť, ale zatím nemůžete koupit pozemek

Empyreum lze prozkoumat, ale ještě není otevřené pro podnikání. Můžete se k němu dostat přes nadaci a pozemky budou k prodeji prostřednictvím loterie v patchi 6.1 po spuštění Endwalker 6.0 patch.

Zde je oficiální slovo: „V rámci přípravy na implementaci systému prodeje loterií v patchi 6.1 již nebude možné převést vlastnictví pozemku, který ještě není připraven ke koupi.“

Přidány funkce Reaper a Sage

Nová třída DPS (potřebovali jsme více!) a připravený procesor. Brzy budeme mít více podrobností o tom, kde jsou, ale podstatou je, že musíte být na úrovni 70 a vydat se do Ul’dah – Steps of Nald (X: 12,8 Y: 8,6) a Limsa Lominsa Lower Decks (X: 9,4 Y: 12,9) Rovně.

Úkoly byly přepracovány

Zde je toho tedy hodně, ale výše uvedené video ve skutečnosti ukazuje některé nové koncepty pro současnou funkčnost. Úplnou zpětnou vazbu dostaneme při zahájení hry.

Dříve získané zkušenostní body od standardních nepřátel v dungeonu budou nyní získávány od bossů dungeonů

To je samozřejmé a platí to téměř pro veškerý obsah. Podle toho plánujte!

Raid Eden’s Promise je snazší s novými vylepšeními Echo

Takže pokud jsi nesložil Edenův slib (Stínové plachtyRaid tak daleko, teď může být váš čas zazářit. Systém „ozvěny“ (kde končetiny zesílí poté, co se uvolní) byl rozšířen v Eden’s Promise jako svého druhu mechanismus „dohánění“. Téměř všechny statistiky se nyní díky Echo zlepší o 20 %.

Starověké mince Allegan náhrobky ven

Tomestomy byly vytvořeny pro symboly (poetická výměna v 6.0), výměna zjevení za poetiku v 6.0 a fantasmagorie (dokonale pryč). Básníky lze získat aktivitami až do úrovně 80.

Služba byla změněna

Sluhové (Sluhové, NPC nebo Extended Banks) byli změněni pomocí patche Endwalker 6.0.

Nový limit úrovní je 90, mohou jim být přiděleny nové úlohy Sage nebo Reaper a požadavky na jejich zkušenosti byly změněny v souladu s novým systémem XP. Jinými slovy, většina stejných pokynů odráží hráče.

K dispozici je nová mapa sítě Ethernet

Tato věc by byla velmi užitečná, ale všimněte si, že nefunguje v The Forbidden Land, Bozjan Southern Front, Zadnor nebo The Firment.

Přibyla spousta možností a cílů souvisejících s kvalitou života

HP bary se objeví, i když někdo zemře.

Nabídka party zobrazuje cíle kouzla v boji.

„Přidána možnost použít letenky pouze v případě, že náklady překročí stanovený cestovní příspěvek.“

Ether Compass je nyní v seznamu sbírky.

Můžete změnit uspořádání displeje pro optimalizaci a ladění: „Z nabídky Systém otevřete rozhraní rozvržení HUD. Po výběru kterékoli z kategorií stavových informací z rozevíracího seznamu otevřete nabídku nastavení widgetu. Dále v části Rozvržení vyberte Rozdělit Položku do 4 skupin.

G-pose je nyní jednodušší a má více možností.

To je většina velkých věcí! Poznámky mají hodně.