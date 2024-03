Sixty Four je krásná systémová hra, která odhaluje něco poněkud temného

V životě se mi mockrát nestalo, že bych přemýšlel, jestli ten pocit, který cítím, není něco, co cítili ropní magnáti na vrcholu své moci v pozlaceném věku.

ale Šedesát čtyři Dostal jsi mě tam. Pořád si nejsem jistý, jestli jsem někdy hrál hru za 6 $, která mě tak plně zabavila a zároveň jsem se hluboce obával o povahu lidstva.

šedesát čtyři (Windows a Mac, na Steamu) běží na mých počítačích přes sedm hodin. Ale „běhání“ není úplně správné. brzy v Šedesát čtyři, aktivně klikáte, upgradujete a vidíte, co se děje. Jak hra pokračuje a objevíte nějaké užitečné smyčky, můžete ji technicky nechat běžet na pozadí, zatímco děláte jiné věci, občas se přihlásíte, abyste načerpali energii do stroje nebo spustili konverzi. Píšu „technicky“, protože i když je hra schopna běžet na pozadí, bez ohledu na lidské potřeby budovat, vylepšovat a rozšiřovat, vy možná nebudete.

Co stavíte a proč? Kde jsi? Není to jasné. Šedesát čtyři Začíná v prázdném bílém prostoru pomocí jediného zařízení, extrakčního kanálu. Zatlačte ho dolů a uvidíte, jak ze země vycházejí velké černé kostky. Klikněte na tyto kostky několikrát a rozdělí se na 64 menších kostek, které nakonec explodují a shromáždí se ve vašem inventáři. S dostatečným množstvím skrytých černých kostek (charonit) můžete postavit stroje, které usnadní rozbití kostek a rychlejší jejich extrakci. Nakonec můžete tlak vašeho extraktoru udržovat tlakovým čerpadlem a nechat „entropický rezonátor“ klepat kostky za vás.

Váš úkol přechází od klikače na kostky přes tvůrce systému až po optimalizátor. Nastavujete stroje tak, aby dělaly věci, stroje, které vylepšují ty ostatní stroje, stroje, které krmí ty stroje, které ty další stroje vylepšují, a stroje, které vám pomáhají získat více zdrojů ze strojů, které později vyhodíte. V určitém okamžiku bloky pokrývají tak velkou část vaší obrazovky, že můžete postavit rádiovou věž, která je promění v drobné čáry, které se jako pampeliškové chmýří vlají ze zdroje do úložiště.

Vše, co potřebuji, je tento extrakční kanál. A tyto ventilátory to urychlí. Ventilátory, tlakové čerpadlo a některé destabilizační prostředky. A je to. PlaceSource

Dobře, dobře, možná jsem postavil nějaké další věci, ale to jen proto, že se změnily zdroje. PlaceSource

Vynucená izometrická perspektiva hry může být trochu klaustrofobická, ale můžete nakouknout do věcí pouhým stisknutím tlačítka. PlaceSource

Suroviny se nejen shromažďují, ale také se přesouvají z výchozího bodu do vašeho levého horního inventáře. Je zábavné to sledovat. PlaceSource

Noční režim hry je perfektní, dělá jen tolik stínů, aniž by věci příliš blokoval. PlaceSource

Zdroje proudí úžasným tempem s krásným chaotickým rytmickým zvukem. Neexistuje doslova žádný důvod, abyste to dělali, kromě toho, že to ve skutečnosti můžete udělat. Vytvoření dalšího extrakčního kanálu je dražší, ale vy Vlastní Protože potřebujete Elmerine na odstraňování zácp a čerpacích stanic a my jsme teď prokopali cestu kolem Elmerine. Zdá se to jako přehnané, pokud nevíte, jak elegantní je tento systém, který jste vytvořili, a jak funguje s dalším zařízením až do lepší.

Mezitím vám váš přítel neustále píše SMS. Měl jsi zamířit do jejich domu, ale začal jsi si s těmi stroji zahrávat. Nemohou vás najít a vaše zprávy o umístění žlutých kamenů do strojů a o tom, jak můžete použít klávesu „Q“ ke klonování nebo zničení strojů, je znepokojují. Posledních pár zpráv odeslaných v mé hře se týká Hell Gems, což jsou vzácné zelené kostky, které se objevují velmi hluboko v… cokoli z nich vyjmeme. V tuto chvíli byl přítel z mé situace spíše zmatený, než znepokojený. Zprávy přátel můžete skrýt, takže budete mít více místa na důležité věci.

Ze screenshotů a náhledů v traileru můžete nakouknout, jak na to Šedesát čtyři Půjdete za hranice těžby (tam Video s komentářem vývojáře(Ale to jsem ještě neviděl.) Viděl jsem nějaké věci, jako duté ovoce a štěpení. Trailer navrhuje hráčům „čelit temnotě“ a „najít světlo“. Bude trochu odhalen? Možná, ale to je podle mě v pořádku.

Každý nový objekt je zázrak Sim City 3000– Malý design z doby, včetně jakéhosi nevysvětleného, ​​ale konzistentního systému číslování pro vaše zařízení. Izometrický pohled může někdy zakrývat váš pohled, ale je tu tlačítko průhlednosti, které vám pomůže, a (také jako Classic Sim City) Můžete si vybrat design speciálně pro řešení tohoto problému a odložit vaše méně potřebná zařízení za zdroje. Hraju zvuky, které hra vydává, zvláště když je nastavení poloautomatické, ale zvuk lze samozřejmě vypnout. K dispozici je také přepínač pro noční režim, který neinvertuje barvy tak drsně, ale trochu změkčuje bílé pozadí.

Aktualizace: Nyní jsem strávil osm hodin. Od té doby, co jsem to začal psát, jsem strávil další hodinu krmením svých strojů. Potřebuji pouze 32 Infernal Gems, abych nakrmil Infernal Gem Injector, což zvyšuje jejich vzhled v blocích. Jakmile vytáhnu 128 Pekelných drahokamů, mohu rozhoupat Mining Conduit, který mě zavede zpět do Ilmerinu a Qanetite, takže mohu nakrmit menší zařízení. Pokud se nezměním, jsem neúspěšný a nemůžeme to udělat.