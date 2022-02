Country hudba hraje hlavní roli na Stadium Series v Nashvillu

NHL 2022 Navy Federal Credit Union Stadium Series mezi Nashville Predators a Tampa Bay Lightning 26. února (19:30 ET; TNT, SN360, TVAS2, NHL LIVE) bude zahrnovat vystoupení desítek country, rockových a – umělců, jako např. také jako domácí kapela.

Country zpěváci Miranda Lambert a Dirks Bentley se během své první třetinové přestávky objeví v titulcích, ale další umělci budou oznámeni příští týden.

„Samozřejmě jsme v hlavním městě světa zábavy, určitě na jihu,“ řekl v pátek šéf obsahu NHL Steve Meyer. „Od (národní) hymny v průběhu hry předvedeme show. To tady v Nashvillu každý očekává a vzdáme hold této oblasti a country.“

Také kluziště na stadionu Nissan bude mít místní příchuť.

Bude obklopena designovými prvky inspirovanými zábavní čtvrtí Broadway v Nashvillu, včetně neonových markýz, historických cihlových budov, hudebních not a kovbojských bot s čepelí brusle a také kovbojského klobouku s hokejkou v kapele, což je kývnutí na Predátoři.

„To by bylo skvělé, což je jeden z důvodů, proč se opravdu nemůžeme dočkat, až přijedeme do Nashvillu – prostě vše, co tato oblast může nabídnout,“ řekl Meyer. „Doufám, že když hrajeme takový zápas a někdo se na něj naladí, podívá se na hřiště a do pěti sekund bude vědět, že jsme v Nashvillu.

„Myslíme si, že tady máme opravdu skvělé plány. Jsme opravdu nadšeni, že jsme tady… Myslíme, že předvedeme show.“

Meyer řekl, že pokaždé, když se během zápasu ozvalo zapískání nebo televizní oddechový čas, domácí tým – The Stadium Biscuits – se připojil ke speciálnímu hostovi, který hrál pro fanoušky. Až skončí reklamní přestávka, televizní vysílání ukáže, jak umělci zpívají pro diváky doma.

První přestávka s Lambertem a Bentleym potrvá 10 minut a v plném rozsahu ji budou vysílat TNT a Sportsnet.

„Je to poprvé, co jsme ukázali něco v této délce – celé představení – v televizi,“ řekl Mayer. „Jedinečně, každý zahraje své vlastní písně. Může tam být pár speciálních hostů a pak to spolu dohrají.“

Nissan Stadium je domovem NFL Tennessee Titans, z nichž mnozí podporovali Predators navštěvováním zápasů v průběhu let. Mayer tedy řekl, že NHL začlení Titány také do herní noční zábavy. Predators již streamovali řadu příspěvků Titánů na sociálních sítích zleva Titáni Taylor Lewan, jeden z nejzarytějších hokejových fanoušků týmu, který se připravuje na zápas.

„Myslím, že je uvidíte před začátkem zápasu – to je vše, co k tomu řeknu,“ řekl Meyer. „Pokud se podíváte na naši historii, rozhodně využíváme toho, kde jsme, oslavujeme stadion, na kterém jsme, a oslavujeme další sporty. Na tomto trhu je spousta hráčů Tennessee Titans, kteří jsou našimi fanoušky Predator.“

V aktivitách najde místo i další tradice, která je již dlouho součástí predátorské kultury.

Fanoušci Nashvillu příležitostně házeli sumce na led v Bridgestone Areně před velkými zápasy, což je jižanský styl detroitské tradice, kdy se občas hodí chobotnice přes sklo.

„Mohou existovat sumci, kteří se objevují záměrně, a jsem si jistý, že jich může být několik, kteří se do tohoto prostředí dostanou jinými způsoby a jinými způsoby,“ řekl Meyer. „Budeme procházet velmi přísnými bezpečnostními kontrolami. Ale myslím, že v sobotu večer nastane okamžik, který by se mohl týkat sumců, ano.“