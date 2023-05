Pro některé Hurricany se angličtina stala jejich prvním jazykem

Brankář Caroliny Hurricanes Fredrik Andersen (31) mluví s trenérem brankářů Paulem Schoenfelderem během tréninku v pondělí 15. května 2023 v PNC Areně v Raleigh, NC. [email protected]

Fredrik Andersen je na to tak zvyklý, že potřebuje jednu vteřinu, aby po návratu domů změnil své idiomy z angličtiny na dánštinu. Celou svou kariéru v NHL strávil obklopen nejrůznějšími jazyky – většinou angličtinou, ale také francouzštinou, češtinou, ruštinou, němčinou, švédštinou a nyní především finštinou – ale ne svým vlastním.

Mohlo by být hezké, jednoho dne sdílet šatnu s někým, kdo sdílí jejich mateřský jazyk, a získat všechen žargon a vnitřní vtipy, kousek domova daleko. Ale také ví, vzhledem k počtu Dánů v NHL je to nepravděpodobné.

„Šance jsou proti,“ řekl Andersen.

Martin Nikas a Jesper Fast sdílejí jeho nesnáze v šatně Carolina Hurricanes, protože žijí na jazykových ostrovech. Ale Čechů a Švédů je v NHL dost a jsou tu za ta léta – Nekas měl v této sezóně dokonce rodáka, když byl poblíž zraněný Ondřej Kaše. Jejich situace je na hokejové poměry poměrně neobvyklá.

Andersen není. Od chvíle, kdy poprvé přijel do Severní Ameriky, byl dlouho zvyklý na myšlenku, že bude jediným Dánem v místnosti, a dávno zjistil, jak žít svůj život výhradně v angličtině.

„Jen jsem si myslel, že by bylo zábavné zkusit si zahrát Dána,“ řekl Andersen. „Samozřejmě se všichni známe z národních týmů a podobně. Ale zjevně to není velká priorita. Pro mě se tu cítím integrován a všude, kam jdu, jsem skoro jako doma – a to jsou částečně lidé, kteří jsou v tomhle organizace, například nebo bývalé organizace – cítím se jako doma a cítím se opravdu pohodlně a je snazší být tak daleko od domova.“

Fast strávil svou kariéru v New York Rangers obklopen Švédy tak, jak jsou jimi nyní obklopeni Carolina Finns, včetně nádherného Henrika Lundqvista, módní ikony v jakémkoli jazyce, takže mluví lépe anglicky než někteří jeho kolegové z TNT. . .

V Severní Americe to byl ale tehdy 23letý nováček. Když na podzim roku 2020 odešel podepsat smlouvu s Hurricanes, Fast tu byl dost dlouho na to, aby nezažil žádný kulturní šok jako ikonický symbol jeho nového švédského týmu. Připouští však, že někdy je na silnici noc, která může být pěkná.

„Pomohlo to,“ řekl Fast. „Pokaždé, když jsi přišel na kluziště, mluvil jsi švédsky, na cestě, na večeři atd. Tady mluvíš anglicky pořád. Když jsem na cestě, nikdo kolem není.“

Doma jsou Rychlé děti vychovávány dvojjazyčně; Jeho nejstarší syn, 2, mluví anglicky ve školce a švédsky doma, takže to není tak izolované, jako byli Nikas a Andersen mezi Hurricany. Pokud něco jiného, ​​je to nedostatek švédských spoluhráčů, který ho rozčiluje víc než to, že musí poslouchat kňučení pěti Finů Hurricanes v jazyce, který se nijak nepodobá jeho sousedům na severu.

„Jejich jazyk je velmi ošklivý,“ vtipkoval Fast. „Dokážeme porozumět tomu, co lidé v této oblasti říkají, protože máme trochu podobný jazyk, ale Finové jsou tak daleko, jako bychom neměli ponětí, co říkají. Mluvíme také opravdu rychle.“

Ale mají jeden druhého, od „otce Finna“ Ante Ranta až po nováčka Jesseho Polgojärviho, Fina narozeného ve Švédsku, jehož obchodní termín s Hurricanes je změkčen tím, jak mnoho kolegů rodilých mluvčích v místnosti prodlužuje jejich srdce. tervetuloa. Andrei Svechnikov mluví anglicky natolik dobře, aby to přeložil Petru Kočetkovovi (který předstírá, že to nemluví jako on), ale nemusí jít ani den, aniž by zaslechl známého královský. Ostatní takové štěstí nemají.

Nikas měl alespoň Kase na část letošní sezony a Petra Mrázka na příchod do NHL, když ho nutně potřeboval. Jeho angličtina se zlepšila mílovými kroky a jeho znalost jazyka podtrhuje vtip, který udělal o záchraně fanoušků Hurricanes, než se tým v lednu vrátil o dva góly v posledních dvou minutách: „Je to jako film. Neodcházejte brzy.“

Ne tak, když byl Nikas odvážný teenager, který se pohyboval nejen v NHL, ale také v Harris Teeter, Chipotle a na čerpací stanici. Mít kolem sebe Mrázka velmi usnadnilo Nečasovi přechod do zdejšího života, než by tomu bylo jinak, ale Nečas už nepotřeboval češtináře jako dříve. Je v pohodě, když to dělá sám, i když je jeho část, které nevadí, že má jednu na své vlně.

„Nikdy jsem neměl zkušenost hrát na lince s někým, kdo mluví česky a mluví o hře tímto způsobem,“ řekl Nikas. „Možná bych sem v budoucnu rád dostal nějaké české hráče. Nestýská se mi, ale je fajn, když tu někdo je.“

To by pro Andersena pravděpodobně nikdy nebyl luxus a on přešel k životu v angličtině, a to pouze v angličtině, tak dávno, že jeho mozek je v podstatě rozdělen mezi dva jazyky.

Angličtina zde.

Dán doma.

„Je to zajímavé,“ řekl Andersen. „Cítím se jako každodenní život, jsem jen v anglickém režimu. Je to jako klíč, kterým musíte otočit. Musím vyčistit rez a znovu si na to zvyknout. V Dánsku je spousta podobných slov. Počítač v podstatě buďte počítačem. Existují slova, která jsou anglická slova Doslova řečeno. Ale je spousta rčení, která nefungují.“

Angličtina nakonec zůstává lingua franca v šatně Hurricanes, ačkoli finnfluence je na vzestupu a všichni tři rodilí mluvčí nyní plynně ovládají svůj druhý jazyk. Pokud se objevily nějaké bolesti stesku po domově, pak to, že byli zklamáni domovem, který zde našli.

„Mně osobně to fungovalo opravdu dobře,“ řekl Fast. „Někdy s jedním nebo dvěma dalšími Švédy držíte pohromadě. Bylo pro mě dobré, že umím mluvit anglicky a umím – mám na mysli, že tato skupina, od té doby, co jsem se sem dostala, má hodně pospolitosti a smysl pro rodinu.“ Je dobré být jediným Švédem a být jen mnou.“

