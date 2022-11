Ruud poráží Auger-Aliassime v úvodním zápase ATP Finals

MILÁNO – Američan Brandon Nakashima zůstal v Miláně perfekcionistou, když v sobotu vyhrál finále ATP nové generace, když tento týden vyhrál nad Jiím Lehečkou v řadě.

Nakašimě trvalo pouhých 80 minut, než vyhrála 4-3 (5), 4-3 (6), 4-2 a zajistila si titul na první tři body v turnaji, když Lehika poslal dlouhý forhend.

Čtvrtý nasazený Nakashima vyhrál všech pět svých zápasů na turnaji, který loni skončil pro hráče do 21 let, včetně přímého setu nad Lehečkou ve skupinové fázi.

„Byla to pro mě skvělá sezóna. S každým zápasem a na každém turnaji jsem se toho určitě hodně naučil,“ řekl Nakashima, který v září získal svůj první titul ATP ve svém rodném San Diegu.

„Samozřejmě na začátku roku jsem měl nějaké cíle a vyhrát svůj první titul na ATP a dokázat to v San Diegu bylo velmi speciální. Zakončit rok tady titulem na Next Gen je velmi speciální. Myslím, že celý rok je pro mě velmi výjimečný. Lee byl velmi konzistentní.“

Nakašima se musela vzpamatovat ze zpoždění 3:1 v úvodní hře a také čelila dvěma setbolům ve druhém setu v tiebreaku.

„Myslím, že v těchto tlakových situacích to všechno závisí na vaší mentální hře,“ řekl. „Je to o tom, zůstat v těchto chvílích v klidu, samozřejmě, že někdy bude nějaké napětí, ale snažíte se to zvládnout, jak nejlépe umíte.

„Myslím, že v těchto tlakových situacích jsem letos velmi dobrý.“

Lehečka si kromě titulu vyšel i pro odvetu a hned v prvním zápase zlomil Nakashimu. Nakashima se ale v šesté hře zlomil a dovedl set do tiebreaku, kde americká hráčka postoupila 5:0 a pokračovala v získávání setu.

Lehika hrozil, že začne druhou sadu podobným způsobem, ale Nakashima dokázala zachránit dva brejkboly.

Další přestávka byla vlastně nejdůležitější, protože přišla v závěrečném zápase turnaje.

„Byl to těžký zápas. Brandon hrál tento týden velmi dobrý tenis,“ řekl Lehika. „Zasloužil si vyhrát, hrál nejlepší tenis ze všech tady.

„Jsem smutný, že jsem dnes nezískal alespoň jeden set, v prvním setu jsem se rozešel a ve druhém jsem měl dva body, takže mám pocit, že je to trochu smůla… Bylo to solidnější v Klíčové momenty, tak vysvětlím, že je to dnes ztráta.“

Bylo to druhé vystoupení Nakashimy ve finále Next Generation Finals poté, co loni v semifinále prohrála s krajanem Sebastianem Kordou.

Toto je pátý ročník ATP Next Generation Finals, který zahrnoval kratší sady prvních až čtyř her a další experimentální změny formátu. Nová pravidla nezahrnovala žádné změny po prvním zápase každé skupiny a pouze jedno zasedání na skupinu po třech zápasech; 15sekundový čas podání po esech, dvojchybách a neodraženém podání; Trénink během soupeřovy lékařské uzávěrky nebo přestávky na toaletu.

Současná jednička Carlos Alcaraz vyhrál loňský ročník.

„Tento turnaj je skvělý. Myslím, že je skvělé, že se všichni mladí, nadějní hráči sejdou a soutěží v tak pěkném a zábavném formátu,“ řekl Nakashima. „Myslím, že to skutečně odhaluje mladou generaci, takže si myslím je to skvělý výchozí bod pro ATP Tour.

„Myslím, že být na tomto seznamu se všemi předchozími šampiony je skvělý úspěch a my musíme jen dál tvrdě pracovat a těšit se na příští rok.“