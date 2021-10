Ukrajinský oligarcha koupil továrnu na Středozápadě a nechal ji shnít. Co se vlastně dělo?

Poté, v roce 2008 – když země začala plně sklouzávat do Velké recese – se z Miami vynořil investor kolem dvaceti let jménem Chaim Shoche. Práce jménem společnosti s názvem Optima International, Shushet nabídl 16,75 milionu dolarů za prázdnou budovu. Daleko od investice Motorola, ale více, než si místní mohli přát. S radostí přijali. Znovu se objevil záblesk potenciálu. „Naděje hoří věčně,“ Po nákupu řekl Roger Lyman, člen Harvardské nadace pro hospodářský rozvoj.

V té době nebyl důvod se domnívat, že Schuchet a jeho kolegové nebyli nic jiného než bystří podnikatelé, kteří trhali nemovitosti přes Středozápad. Optima International byla mateřskou společností skupiny spřízněných společností (včetně společnosti s názvem „Zařízení Harvard Optima LLC“). Žalobci jim později říkali „rodina Optima“ Na její americké operace dohlíželi dva Američané, Mordechai Korf (Shuchetův švagr) a Uri LaPierre. tak jako Tvrdilo ministerstvo spravedlnosti V řadě případů propadnutí občanského majetku do něj „rodina Optimma“ investovala stovky milionů dolarů Investice v jednotlivých zemích: komerční nemovitosti v Clevelandu, Dallasu a Louisville, ocelárny v Západní Virginii, Kentucky a Ohio a výrobní závody v Michiganu, New Yorku a Indianě. Tito investoři znovu a znovu vzlétli, slibovali zaměstnání, revitalizaci a záchranné lano městům, která sledují, jak se jejich záchranná linie vypouští.

Za pouhých několik let „rodina Optimma“ shromáždila více než tucet mlýnů, rostlin a dalších zařízení v celém americkém srdci. Všichni se před lety stali obětí výrobní stagnace v Americe, která je součástí širšího průmyslového úpadku, který začal v 70. letech minulého století. Všichni byli nadšení z jakékoli injekce financování, kterou mohli získat, a z jakéhokoli příslibu jasnější budoucnosti. Podle žalobců všechny tyto nákupy přímo souvisely s mocným ukrajinským obchodníkem s ocelí a bankovnictvím, který kupoval americké nemovitosti, aby ukryl ukradené peníze.

Krátce po ukrajinské revoluci v roce 2014 vyšetřovatelé v zemi Tvrdilo se, že Ihor Kolomoisky tajně dohlížel Jeden z největších Ponziho schémat nikdy na světě neviděl, Nejméně 5,5 miliardy dolarů. právní Podání z americké prokuratury V loňském roce podrobně popsal, jak Kolomojskij využil svoji kontrolu nad největší ukrajinskou retailovou bankou PrivatBank k ukořistění ohromných částek ukrajinských vkladatelů, poté pomocí řady skořepinových společností a offshore účtů přesunul peníze ze země do USA.

Zdálo se, že se jedná o koupi nouzového majetku, kterého se američtí prodejci chtěli zbavit. I když kupující nakonec utrpí ztrátu, aktiva jsou stále mimo dosah ukrajinských vyšetřovatelů a stále mohou sloužit jako prostředky, kterými lze převádět finanční prostředky. Snad nejdůležitější je, že nemovitosti lze koupit bez zpochybňování zdroje finančních prostředků: po dvě desetiletí mají američtí realitní profesionálové prospěch z Dočasná výjimka ze zákonů proti praní peněz, což jim umožní vyhnout se náležité péči o zákazníka při nákupu.

v Následné snahy zabavit aktiva operace„Státní zástupci v USA se domnívali, že velká část operací Kolomojského byla pod vedením Lappera a Korffa, kteří„ vytvořili síť entit, obvykle pod nějakou variací názvu „OPTIMA“, aby dále prali a investovali zpronevěřené peníze “napříč několika státy. Podle ministerstva spravedlnosti se peníze získané z PrivatBank odrazily přes řadu skořepinových společností a offshore účtů, než byly čerpány do sítě Optima a odtud do aktiv na celém americkém středozápadě. A to vše se stalo, zatímco Kolomoisky – Nyní potrestán Spojenými státy NS Co říkáte ministerstvu zahraničních věcí? „Velká korupce“ a „pokračující úsilí o podkopání demokratických procesů na Ukrajině“ – jeho moc a bohatství rostly uvnitř samotné Ukrajiny, což vedlo k Obří soukromá milice A Údajně manipulace s volenými úředníky Při cestě.

Podrobnosti shromážděné americkými a ukrajinskými vyšetřovateli jsou obsaženy v dokumentech ministerstva spravedlnosti Soudní případy z celého světa, Delaware ke mě Spojené království ke mě Izrael, počítaje v to Možná to řekl jeden z analytiků „Největší případ praní peněz v historii.“

Kolomojského Říká, že koupil americkou nemovitost S vlastními penězi odmítl obvinění ministerstva spravedlnosti z nezákonného praní peněz. V žádných trestních oznámeních nebylo zmíněno ani jeho jméno, ani jeho američtí spolupracovníci (kteří popírají provinění). Přístup k připomínkám Před zveřejněním tohoto článku Corvův zmocněnec a pan LaPer odpověděli: „Pan Korff a pan LaPerre nebyli zapojeni do žádného druhu praní špinavých peněz a nevědí, že by to dělal kdokoli jiný. obvinění pana Korffa a pana LaPereho vyplývají z politických kontroverzí Ukrajiny, které s nimi nemají nic společného. Kolomoisky a Schuchet, investor z Miami, na žádost o komentář nereagovali.

Shoshet nebyl ve vládních dokumentech označen jménem a vláda neuvedla, že je osobním cílem jeho vyšetřování. ale Stížnost ministerstva spravedlnosti naznačuje, že nákup továrny na Harvardu Byla to součást rozsáhlého mycího programu Optima (včetně podvodných půjček použitých na nákup závodu v první řadě). Vyšetřovatelé popisují, jak by Kolomojskyj, využívající investice do oceláren, mrakodrapů a průmyslových zařízení na Středozápadě a Rust Belt, mohl plně využít příznivé americké klima pro praní peněz – zdá se, že vše pomůže vyčistit výnosy masivní Ukrajiny Ponziho schéma. .

Poté, co Chaucher dokončil nákup na Harvardu, Místní říkají, že toho viděli velmi málo. „Cyim tu moc nebyl,“ řekl mi Charlie Eldredge, prezident Harvardského hospodářského rozvoje. „Viděl jsem ho jednou za rok, jednou za dva roky …. zjevně nebyl středem jejich pozornosti.“ Dodal, že brzy vyšlo najevo, že Optima Network „nemá žádné skutečné plány“. [about] Co děláte se zařízením?

Více než pět let po nákupu se nevrátila žádná pracovní místa a neobjevily se žádné další investice. Nezaplacené daně z nemovitostí se nadále hromadily a vyhrožované místní vládě hladověly o statisíce dolarů. V roce 2016 Optima prodat budovu Ve ztrátě 7 milionů dolarů kanadsko-čínskému podnikateli. Roky zanedbávání mnoha majiteli si začaly vybírat svou daň: brzy rostlina úplně potemněla. S půlmilionovou markou nezaplacených účtů za elektřinu byla šťáva odříznuta, Nutí místní úředníky k návštěvě s lampióny. „Je srdcervoucí vidět toto krásné místo sedět prázdné,“ řekl v roce 2018 pokladník McHenry County.

Po cestě samotná obrovská budova-továrna, fitness centrum, místnosti pro hlídání dětí, 500místný taneční sál, dokonce i helipad-pokračovala v pomalém pochodu směrem k implozi. Plíseň se začala plazit po zdech a stropu, v trubkách, v dutinách budovy. Systém hašení požáru celého závodu, včetně více než 20 000 postřikovacích hlav, začal selhávat. “Mechanické.” [equipment] „Všechno je potřeba vyměnit,“ řekl starosta Michael Kelly. “Strop prosakuje.” Nikdo o ni opravdu nestojí. “