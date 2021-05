Prohlídka České republiky a Lucemburska v České republice, 2021 Zápas 4 Česká republika vs Lucembursko Fantasy tipy pro kriket 22. května 2021

Česká republika a Lucembursko se setkají ve čtvrtém zápase České republiky a Lucemburského turné v České republice, 2021, v sobotu 22. května 2021 na kriketovém stadionu Finnor v Praze. Pokračujte v čtení o turné Česká republika a Lucembursko Česká republika, 2021 Match 4 CZR vs LUX Dream11 Team Predikce dnes.

Týmy z obou týmů

Družstvo České republiky:

Sabawoon Davizi, Satyajit Sengupta, Smit Patel, Sudesh Wickramasekara, Hilal Ahmad, Sahil Grover, Abul Farhad, Ali Waqar, Naveed, Ahmed Paul Taylor, Sagar Madhireddy, Sameera Maduranga, Arun Ashokan, Edward Knowles, Keyur Mehta, Kushal Mendon, Zahid Javed Iqbal

Lucemburský tým:

Anchuman Singh, Mohit Dixit, Roshan Vishwanath, Vikram Vije, Ghost Miss, Anand Pandey, Ankush Nanda, Atif Kamal, Pankaj Malaf, Shameik Fats, William Cobb, Girish Venkateswaran, James Parker, Reinhardt Haynes, Timothy Parker, Tony Whitman

Pojďme zjistit, jaké CZR vs LUX Dream11 Team Tipy pro Match 4, které vám pomohou vybudovat perfektní Dream 11 Team pro Match of the Day.

Dream 11 Fantasy kriketové tipy pro Českou republiku a Lucembursko

Tady je tým Dream11 týmu dne CZR vs LUX Zápas 4

Národní kapitán: Davies mýdlo

Vice kapitán: Vikram Obr

Ochranka branky: Hilal Ahmed |

Batsmen: Aaron Ashokan, Sabaon Daviesi, James Parker, Timothy Parker

všichni: Vikram Fighe, pojmenovaný po Patelovi



střelci: Anand Pandey, Paul Taylor, Naveed Ahmed, William Cobb

Jakmile dojde k losování, můžeme Dream Team upravit podle her XIs. Zkontrolujte prosím tento příspěvek na blogu a získejte aktualizovaný Dream 11.

Takto vypadá tým The Best Play XI of Today v České republice proti Luxembourg Dream 11

Česká republika – Lucembursko 2021: Tým CZR vs LUX Match 4 Dream 11 dnes

