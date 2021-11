Pomohou zákazy cestování v USA zastavit novou variantu omikronu COVID-19?

Poté, co Světová zdravotnická organizace v pátek ráno usoudila, že nový kmen koronaviru – poprvé identifikovaný jihoafrickými úředníky – druh znepokojení, světoví lídři, včetně amerického prezidenta Joe Bidena, uvedli: rychle reaguje S cestovními omezeními zaměřenými na země jižní Afriky.

Zdravotníci tvrdí, že cestovní omezení dávají zemím čas na pochopení a boj s novými proměnnými, ale mnoho zdravotnických expertů tento krok kritizovalo s tím, že nezastaví šíření viru a nepostihne země, které hlásí nové proměnné.

„Zdá se, že se rychle šíří,“ řekl americký prezident Joe Biden novinářům o omikronovém vzorci. „Rozhodl jsem se, že budeme opatrní,“ řekl k omezení cestování.

Zatímco tato varianta nebyla ve Spojených státech dosud hlášena, byla nalezena v Británii A některé evropské země v sobotu ráno. Odborníci poznamenávají, že varianta potřebuje další studii, aby se určila její závažnost.

Dr. Anthony Fauci, ředitel Národního institutu pro alergie a infekční nemoci, uznal, že zákaz cestování pravděpodobně nezabrání viru vstoupit do Spojených států.

„Zatím jsme to neobjevili, ale když máte virus, který vykazuje tento stupeň přenosnosti… je téměř vždy nakonec v podstatě přenosný.“ Řekl to NBC News. Dodal však, že cestovní omezení by mohla být užitečná k tomu, aby Spojené státy měly více času na reakci na situaci.

Zákaz cestování, i když je uzákoněn brzy, může udělat jen tolik, řekla Stacia Wyman, hlavní vědecká pracovnice Innovative Genomics Institute na University of California v Berkeley.

„Očkování, maskování, spousta testování – to jsou tři věci, které je skutečně potřeba zdůraznit tváří v tvář této alternativě,“ řekla. „Uzavření hranic a případné znepřátelení vlád a stigmatizace zemí není jediný způsob, jak tomu čelit.“

Podle jejího názoru jsou cestovní omezení často více politická než cokoli jiného, ​​řekla Dr. Monica Gandhiová, expertka na infekční choroby z Kalifornské univerzity v San Franciscu.

„Respirační virus je respirační virus,“ řekl Gándhí. „Nemůžeš zavřít hranice a nechat něco venku.“

Odborníci se také obávají, že zákazy cestování mohou odradit země od hledání a vykazování nových proměnných.

„Kneejerkův zákaz cestování lidem ze zemí, které hlásí nové virové varianty, odrazuje ostatní země od hlášení variant,“ řekla Dr. Sima Yasminová, epidemioložka a profesorka na Stanfordské univerzitě. napsal na twitter. „Nechtějí zpětnou reakci a ekonomické důsledky.“

Dr. Abrar Karan, odborník na infekční choroby ze Stanfordské univerzity, také zpochybnil skutečnost, že cestovní omezení uložená americkou vládou „se nebudou vztahovat na vracející se občany USA“.

Uzavírání hranic a posilování třetími dávkami není způsob, jak ukončit pandemii. Tímto způsobem připomínáme lidem na celém světě, že solidarita v této krizi byla podvodem,“ říká Dr. Abrar Karan, odborník na infekční choroby ze Stanfordské univerzity. napsal na twitter. „Musíme to udělat lépe.“

Africké centrum pro kontrolu nemocí také kritizovalo cestovní omezení a uvedlo v prohlášení: „Během trvání této pandemie jsme pozorovali, že zákaz cestujících ze zemí, kde byla hlášena nová varianta, nepřinesl smysluplný výsledek.“ Místo toho by podle agentury měla být prioritou provádění opatření v oblasti veřejného a sociálního zdraví.

Yasmine také přemýšlela, jak daleko by cestovní omezení zašla, protože alternativa se objevila v zemích mimo Afriku.

„Teď, když je potvrzeno, že nová forma, která byla poprvé hlášena v Jižní Africe, skutečně infikovala lidi ve Spojeném království, bude pro návštěvníky Spojeného království platit zákaz cestování, že?“

K této zprávě přispěla agentura Associated Press.

Danielle Echeverria je redaktorkou deníku San Francisco Chronicle. E-mail: [email protected] Twitter: Tweet vložit