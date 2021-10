Tryskání je naše ochranná známka – Vital Ipswich Town

Pokud jsme si toho vědomi, můžete vsadit spodní dolar, který si uvědomují i ​​ostatní kluby. Zdá se, že opakovaně stiskneme tlačítko sebedestrukce, a je to nevyhnutelné.

Včera to bylo jako sledovat horor, který jsme sledovali znovu a znovu. Začíná to tak pozitivně a tak jasně a radostně, že se nad námi tyčí tento temný mrak a rozpoutá se celé peklo. Když se stalo něco podobného, ​​ztratili jsme náskok na MK Dons a Wimbledon.

Proti nim jsme šli 2: 0, jen abychom promrhali jejich dvoubrankový náskok, a zajímavé je, že stejně jako včera, 4 minuty poté, co jsme podruhé dali gól, se Wimbledonu podařilo tento gól odpykat. Stalo se to velmi znepokojivou osobnostní vlastností.

Stále doufám, že příchod Petera Reeda zlepší duševní drzost týmu, ale hodně záleží na tom, zda má praktickou roli? Bude dohlížet pouze z dálky – nebo může mít vliv na situaci a taktiku? Musíme počkat a uvidíme.

Manažer Paul Cook si byl velmi jistý, že Sam Morcy dá týmu větší solidnost, ale to se zatím nestalo. Při svém debutu Town porazil Doncaster Rovers 6: 0, ale od té doby nebyl mnohem lepší než bývalý kapitán Lee Evans, který včera chyběl.

Povaha doktora Jekylla a pana Hyda pro tuto kapelu je velmi jasná. V prvním poločase jsme v Cambridge kontrolovali držení míče a neustále si vytvářeli příležitosti ke vstřelení branky. Ve druhém poločase to vypadalo, že se objevil další tým.

V této sezóně se toho stalo hodně a jako bychom nedokázali udržet motivaci a soustředění celých 90 minut. Je náš nový český brankář mnohem lepší než náš starý český brankář? Osobně nejsem přesvědčen. Holy nebyl dokonalý, ale podařilo se mu udržet sítě čisté. Pět v řadě v minulé sezóně, pět v řadě v předchozí sezóně. Nyní se snažíme udržet jednu!

Nevadí mi přiznat, že mám obavy. Jsem si jistý, že Paul Cook to cítí stejně, ale je velmi dobré být upřímný a říct nám, co to je, ale pokud nemůžete změnit myšlení, můžete místo těchto informačních rozhovorů také začlenit předem nahranou zprávu. . Ví, kde je problém, ale zdá se, že s tím nemůže nic udělat. To je velmi znepokojující.

Zpráva, že začátkem listopadu budeme mít Oldham Athletic na Portman Road, je dobrým rozptýlením. Upřímně doufám, že dobrá Trophy Tour vloží do týmu nějakou kolektivní víru, ale myslím, že to závisí na tom, zda Cook trofej bere vážně-nebo zda ji považuje za nepodstatnou součást našeho dlouhodobého úsilí o propagaci?