Dwarf II Smart Telescope je úžasný přístroj

Asi od 11 let jsem amatérským astronomem. Měl jsem strýce, inženýra v důchodu, který měl malý zrcadlový dalekohled, a když jsem poprvé uviděl Saturn, byl jsem ohromen. Fotografování dalekohledem pro mě přišlo pozdě a v době kina to byl velmi těžký úkol. Pamatuji si, že jsem vzal nějaké hvězdné snímky do drogerie ke zpracování a řekli mi, že se jich zbavili, protože na nich byla jen hromada bílých skvrn, a já bych se měl víc zajímat o to, abych se naučil fotit. Ach, dobře.

V digitálním věku jsou věci mnohem lepší a máme citlivou optiku a kamery, které nám na našich vlastních dvorcích umožní dělat lepší práci než observatoř Mount Palomar v 50. letech 20. století.

Mám tady v Arizoně observatoř na dvorku a je úžasné, co dokážu. Mnoho lidí by se však této zálibě opravdu chtělo věnovat, aniž by utratili malé jmění za dalekohledy, montáže, kamery, průvodce a filtry.

Nyní DwarfLab přišel s malou sadou za 459 dolarů, která dokáže opravdu úžasné množství věcí.

a Inteligentní dalekohled Dwarf II Velmi malé, a to je první překvapení.

Pouzdro, ve kterém se dodává, vypadá jako něco, do čeho se dá vložit dalekohled. Uvnitř je Dwarf II mini, stolní stativ a adaptér na microSD karty. Deluxe Edition (595 $) přidává záložní baterii, solární fotografické filtry, světelné znečištění a zákalový filtr. Myslím, že verze Deluxe je tím správným řešením, protože pokud začnete používat tento dalekohled, budete tyto doplňky potřebovat. I za vyšší cenu je tato věc výhodná ve srovnání s tím, co je venku.

V této recenzi se zaměříme na astronomii, ale měli byste vědět, že tento dalekohled dokáže pořizovat statické fotografie a video během dne (4K video při 30 snímcích za sekundu) a také panoramatické fotografie, které dokáže automaticky spojovat. Pokud jste fotograf divoké zvěře, může sledovat pohybující se zvířata. Vše je řízeno vaším chytrým telefonem a fotografie se okamžitě zobrazí a poté je lze stáhnout do galerie iPhone nebo Android.

Technické údaje

Dwarf II má dva kamerové systémy. Jedním z nich je širokoúhlý fotoaparát ekvivalentní 48 mm f/2,4. Na přední straně je 2MP snímač. K dispozici je také teleobjektiv 675 mm f/4,2, který využívá 8MP snímač IMX415 Sony Starvis. Sony vyrobilo tento snímač pro výkon při slabém osvětlení, a tak bude tento fotoaparát používán pro astrofotografii.

Baterie dodávaná s Dwarf II je dobíjecí jednotka s kapacitou 5600 mAh. Pokud si koupíte ten nejúžasnější model, získáte navíc baterii. Každá baterie vydrží několik hodin a lze ji snadno vyměnit v terénu. Celý dalekohled s baterií uvnitř lze nabíjet z USB-C kabelu a napájecího zdroje (není součástí balení).

Použijte druhého trolla pod hvězdami

Moje očekávání nebyla vysoká. Tohle je malý dalekohled a jsem zvyklý řešit velké věci.

Chcete-li zahájit fotografování, umístěte dalekohled na stolní stativ nebo použijte standardní fotografický stativ, což jsem udělal já. Zapněte jej a jeho LED diody začnou svítit a ukazují úroveň baterie a zda jste připojeni.

Dalším krokem je spuštění aplikace Dwarf II a zobrazí se možnost připojení k dalekohledu pomocí Wi-Fi i Bluetooth.

Hlavní obrazovka nabízí spoustu možností a nechybí ani podnabídky, abyste obrazovku příliš nezaplnili. Pokud je noc, řeknete dalekohledu, aby se zapnul, a asi za minutu dalekohled sám zamíří k obloze a zjistí, kde je a kam míří. Není potřeba žádné polární zarovnání, ale můžete polární zarovnání a o tom si povíme později.

Trpaslík II poskytuje interní katalog dostupných objektů zájmu a navrhl M13, velkou hvězdokupu v souhvězdí Herkula. Kliknul jsem na svůj výběr a malý dalekohled se dal do pohybu. K mému velkému překvapení jsem viděl skupinu uprostřed záběru.

Poté můžete provést několik expozic, abyste získali snímek bez šumu. Objednal jsem si 50 10sekundových expozic a Dwarf II je automaticky zkomponoval, abych viděl, jak se obraz vytváří na obrazovce mého iPhone. Snímek se ukládá na 64GB MicroSD kartu (součástí balení) a můžete nahrát až 512GB kartu.

Nebe se nad námi točí a druhý troll půjde za vaším cílem. Otáčí se také, ale ne mechanicky. Každý snímek je digitálně zarovnán na palubě dalekohledu, takže rotace oblohy není něco, o co byste se museli starat. Pokud dalekohled zarovnáte polárně, rotace dalekohledu nebude problémem a Dwarf II bude vaše obrázky stále dobře skládat. Tím se lze vyhnout některým účinkům elektronického předení, ale myslím, že většina uživatelů se s tím nebude obtěžovat.

Měsíc byl v úplňku, tak jsem to zkusil. Myslel jsem, že obrázek je dobrý. Dwarf II zaostřil automaticky (je zde i manuální ostření) a na měsíčním povrchu jsem viděl dobré detaily, dokonce i jasný kráter Tycho a některé jeho paprsky.

Přestěhoval jsem se do Messier 8, mlhoviny Laguna. Posledních několik týdnů v Arizoně bylo horko a vlhko a já jsem se vyhýbal dešti. Z M8 jsem dostal jen tři minuty a byl jsem překvapen, jak dobrý byl výsledek.

M8 nutně potřebovala hodinky, ale nemohl jsem je sehnat kvůli špatnému počasí. K zachycení snímku mi pomohlo použití oparového filtru, který také snižuje světelné znečištění.

Během dne jsem experimentoval s natáčením slunečního světla pomocí přiložených slunečních filtrů. Byl jsem spokojený s tím, co jsem udělal, ale v cestě mi stály mraky. Byly tam nějaké sluneční skvrny, které jsem na své fotce zvýraznil.

I když jsem si myslel, že fotky, které jsem dostal, předčily má očekávání, existuje aktivní facebooková skupina, která fotky posílá, a našel jsem pár dobrých fotek od lidí, kteří fotili za lepšího počasí, než jsem měl já během monzunové sezóny.

Zde je skvělý snímek galaxie M31 v Andromedě pořízený Ioanem Nemesem.

A tady je Nebula Orion od Hani Qaddumi.

Tyto snímky daleko přesahují to, co byste očekávali od malého dalekohledu, který můžete snadno držet v ruce. Nyní však očekávejte následné zpracování těchto snímků. Původně jsou uloženy jako soubory PNG, ale můžete je uložit ve formátu TIFF nebo ve formátu FITS, který astronomové používají. Ke skládání těchto souborů můžete použít jakýkoli software, který chcete, a já jsem spustil svůj s Topaz Denoise AI a Topaz AI Sharpen. Výsledky byly opravdu dobré.

Až budete s relace hotovi, můžete optickou sestavu zasunout dolů do základny dalekohledu, abyste ochránili okuláry. velmi chytrý.

Když je čas zabalit, vše se vejde do dobře vyrobené přiložené krabice: dalekohled, filtry, baterie a stativ.

Shrnutí výše uvedeného

Jako každý produkt, ani Dwarf II není dokonalý. Je to přece software. Viděl jsem nějaké chyby, například program zapomněl nastavení expozice. DwarfLab mě informoval, že aktualizace, která bude brzy vydána, to opravuje a umožňuje nastavit šablony pro často používané parametry.

Nicméně Dwarf II byl většinou bezproblémový, nikdy nezasáhl svůj vybraný cíl. Je působivý designem i provedením.

Dwarf II nestojí za profesionální nebo poloprofesionální nastavení za mnoho tisíc dolarů. Ale je to dalekohled, který si můžete vzít s sebou kdykoli, na výlet autem nebo na dovolenou v kempu a vrátit se s několika skvělými fotografiemi.

Získal jsem spoustu drahého vybavení, které jsem za ta léta nashromáždil, a moje práce byla publikována v populárních astronomických časopisech. Nicméně rád používám takový dalekohled, když nechci něco složitě nastavovat nebo s čím nemůžu cestovat.

Pokud vás kousla astronomická chyba, ale nechcete za vybavení utrácet majlant, vážně zvažte chytrý teleskop Dwarf II. Je k dispozici online od Amazonka.