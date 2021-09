EMDB 4.12 – Newwin

EMDB je aplikace pro sledování vaší sbírky filmů a televizních seriálů. Fyzické disky i mediální soubory jsou plně podporovány. Díky automatickému importu z databáze IMDB, exportu do formátu CSV, textu nebo HTML, náhledu náhledu obalu, trackeru půjček, pokročilým funkcím vyhledávání a filtrování a vícejazyčnému uživatelskému rozhraní. EMDB nepotřebuje .NET framework ani jiné externí knihovny a je tedy plně přenosný. A co je nejlepší, je to zdarma!

Aktualizace EMDB 4.12.1 Změna:

Uživatelské rozhraní: Změny na obrazovce úprav budou ztraceny, když po úpravách kliknete na Přehrát.

Export HTML: Opravený export stránek vlastního typu.

Export HTML: Statický styl pro filmy na typových stránkách pro staré šablony (např. Orange Is The New Black).

Přidat televizní seriál: Opravená chyba při kontrole duplicitních televizních seriálů na obrazovce přidání/úpravy.

Uživatelské rozhraní: Zrušení zaškrtnutí Vždy zkontrolovat televizní seriál nebylo uloženo na obrazovce Přidat/Upravit.

Databáze: HLG přidán jako typ s podporou HDR.

Databáze: Přidán nízko složitý AAC jako možný zvukový kodek.

Databáze: AV1 byl přidán jako potenciální kodek videa.

Přejmenovat soubory médií: Přejmenováním se nyní také přejmenují soubory titulků vedle souborů médií a souborů nfo.

Odstranit mediální soubory: Soubory jsou nyní při odstranění přesunuty do koše.

Odstranit soubory médií: Soubory titulků jsou nyní také odstraněny vedle souborů médií a souborů nfo.

Odstranit mediální soubory: Epizody televizních seriálů jsou nyní také odstraněny, když je odstraněn televizní seriál a je povoleno mazání mediálních souborů.

Překlady: České, francouzské, německé a nizozemské překlady byly aktualizovány.

