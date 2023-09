České ministerstvo financí prostřednictvím agentury Reuters navrhuje státní rozpočet na rok 2024 s deficitem 11,3 miliardy dolarů

Reuters

Publikováno 01. září 2023 v 06:52 ET

PRAHA (Reuters) – Ministerstvo financí ČR navrhlo podle návrhu zákona zaslaného vládě a zveřejněného v pátek centrální státní rozpočet na rok 2024 se schodkem 252 miliard korun (11,36 miliardy dolarů).

Schodek je nižší než cíl 295 miliard USD pro letošní rok, ale vyšší než dříve navrhovaný rozdíl ve výši 235 miliard USD.

Návrh zákona by mohl být ještě po projednání v kabinetu pozměněn, než bude předložen parlamentu do konce září, ale ministerstvo uvedlo, že celkový schodek by měl být zachován.

Ministerstvo uvedlo, že příjmy mají dosáhnout 1,92 bilionu a výdaje 2,17 bilionu.

Návrh staví na balíčku zvýšení daní a úsporných opatřeních, o kterých se nyní diskutuje v parlamentu, jejichž cílem je snížit schodek o zhruba 100 miliard korun.

Hospodaření české vlády bylo ovlivněno dotacemi a hospodářským poklesem během pandemie koronaviru, dotacemi omezujícími dopad loňské energetické krize v důsledku ruské invaze na Ukrajinu a slabou ekonomickou výrobou, která dosud nepřesáhla úroveň před koronavirem. .

Ministerstvo uvedlo, že návrh rozpočtu odráží legislativu na zvýšení výdajů na obranu na 2 procenta hrubého domácího produktu.

Premiér Peter Fiala na páteční tiskové konferenci řekl, že očekává, že celkový deficit veřejného sektoru v příštím roce klesne na zhruba 3 % HDP oproti prognóze ministerstva financí na letošní rok 3,6 %.

(1 dolar = 22,1830 Kč)