Jump Ship hraje jako mix Sea of ​​Thieves, Left 4 Dead a FTL

Moje práce mi tu a tam poskytuje skvělou příležitost jít do herního dema úplně naslepo a pak vyjít úplně osvícený. Vše, co jsem o Jump Ship věděl, než jsem potkal tři z desetičlenného švédského vývojového týmu – včetně Daniela Kaplana, který byl zaměstnancem číslo 1 Mojangu, a Philippa Koulianose, jednoho ze zakladatelů Hazelight – bylo to, že byla označena jako Hyperprostor a že to bylo… . Bude to „kooperativní dobrodružství pro čtyři hráče, kde vy a tři vaši přátelé prožijete ultimátní vesmírnou fantazii“. Začalo to jako technické demo, ale všem se to líbilo a teď se z toho dělá plná hra. Měl jsem to štěstí, že jsem si zahrál 30minutovou session s Kaplanem, Koulianosem a dalším členem Keepsake Games, a byl jsem nadšen.

Hlavní název, na který jste klikli, abyste se dostali k tomuto článku, není přehnaný: podle vlastní definice Keepsake – kterou jsem sám podepsal po hraní hry – Jump Ship je jasným mixem Sea of ​​Thieves, Left 4 Dead, a FLT. Děj hry Sea of ​​Thieves vychází ze skutečnosti, že vy a vaši tři spoluhráči společně létáte, upgradujete, přizpůsobujete a udržujete jedinou vesmírnou loď. Jeden z vás s ním létá, zatímco ostatní se mohou toulat dovnitř nebo dokonce ven, pokud projdete přechodovou komorou a pak pomocí svých magnetických bot dupete po trupu lodi, ovládáte lodní děla, opravujete nebo upgradujete. To je samo o sobě zábavné.

Skákající loď – první snímky obrazovky

A i kdyby Jump Ship byla jen hra „Sea of ​​Thieves in Space“, kde vy a vaše posádka spolupracujete v bitvách mezi loděmi, pravděpodobně by to bylo stále docela cool. Ale také přistanete se svou lodí, použijete svůj JetDrive k úžasnému letu vzduchem jako Superman pryč od vaší lodi nebo k ní, půjdete do konkrétních bojových zón a budete bojovat s nepřáteli s umělou inteligencí – Jump Ship je čistě PvE a je jedním z hlavních rozdílů od Sea of ​​​​… Thieves – setkání, která mohou být extrémně obtížná a vyžadují spojení s přáteli. Přidejte k tomu fakt, že AI ​​„ředitel“, abych použil termín Valve, dynamicky zaplňuje tato setkání, a můžete vidět, odkud pochází komponenta Left 4 Dead receptu Jump Ship. Skvěle jsem se bavil při odstřelování robotů s vývojáři Keepsake.

Jump Ship nás provede bláznivými vesmírnými bitvami, vzdušnými bitvami na meziplanetárním nebi, intenzivními pěšími misemi na Zemi a dalšími – to vše při práci se třemi přáteli způsoby, které jsou zábavné a obohacující, aniž by to bylo frustrující.

Nakonec F.T.L. Na palubě své lodi budete spravovat elektrické vedení a další funkce lodi v minihře podobné FTL (kterou bohužel nemám záběry). To vše se spojuje v momentálním zážitku, který nikdy není nudný a neustále se vyvíjí. Teprve když vás omrzí řízení lodi (za předpokladu, že nejste pilot, což je mimochodem velká zábava), je čas přistát a přejít do režimu plné střílečky z pohledu první osoby. A když dostanete odměnu za kořist, utečete a budete bombardováni, když opouštíte svou loď, snažte se provést nezbytné opravy své lodi, jako posádka Star Treku.

Na mapě své lodi si můžete vybrat libovolný počet typů misí, od menších odměn a kořisti, které nebudou trvat dlouho, až po delší, vícedílné epizody, které obsahují větší odměny. Keepsake slibuje metahru, která umožní různé permanentní vzhledy postav a progresi lodí, ale přirozeně jsem neměl příležitost je vidět ve svém krátkém praktickém sezení. Viděl jsem však dost na to, abych byl zcela přesvědčen. Jump Ship nás provede bláznivými vesmírnými bitvami, vzdušnými bitvami na meziplanetárním nebi, intenzivními pěšími misemi na Zemi a dalšími – to vše při práci se třemi přáteli způsoby, které jsou zábavné a obohacující, aniž by to bylo frustrující.

Kaplan a Koulianos mi řekli, že bude odeslán současně na PC a Xbox, až bude konečně připraven, a já se nemůžu dočkat.

Ryan McCaffrey je výkonným editorem náhledů IGN a hostitelem dvou týdenních pořadů IGN pro Xbox, Podcast je otevřenkromě měsíčního programu rozhovorů (-ish), IGN Nefiltrováno. Je to chlapík ze Severního Jersey, takže je to „Taylor's pork“, ne „vepřová roláda“. Proberte to s ním na Twitteru na adrese @DMC_Ryan.