WFoL slaví 25 let letních koncertů v Gazebo

Napsala Diane Carey

Speciální pro Express

Skutečnou lahůdkou sezóny je poslech živé hudby venku za vlahého letního večera. Winters Friends of the Library s potěšením oznamují sestavu letních koncertů v roce 2023 v Gazebo. Toto je 25. ročník WFoL pořádání koncertů, vytváření komunit a podpory knihoven.

Bezplatné venkovní koncerty se budou konat ve čtvrtek večer v červenci od 19:30 do 20:30 v Rotary Park Gazebo, Main Street na Railroad Street v centru Winters.

Série začne 6. července s niklové díry Hraní Americana s přístupem, od oduševnělých lidových melodií po ječivý zpěv. S vlivy z raných amerických kořenů a nádechem rebelského punku ze 70. let kreslí čáru spojující Johnnyho Cashe s The Clash. Nickel Slots vyhrál tři Sammies (Sacramento Area Music Awards) za nejlepší Americana/Alt-Country hudbu a jednu za nejlepší živé vystoupení a je nyní v Sammies Hall of Fame. Podívejte se na ně na www.thenickelslotsmusic.com.

Objeví se 13. července vítězství Hraní jazzových a popových standardů a originálních skladeb. Trio Sacramento vyhrálo Grand Prix na Bukurešťské mezinárodní jazzové soutěži, která je součástí EUROPAfestu 2016, kde porazilo hudebníky z 26 zemí. Jedinečný zvuk jejich skupiny čerpá z jejich individuálních hudebních zkušeností a eklektických zájmů, které zahrnují jazz, rock, východoevropský folk, pop a improvizovanou hudbu. Více se dozvíte prostřednictvím www.triism.com.

20. července místní oblíbenec Los Tres de Winters Hrál hudbu ve stylu Norteño s akordeonem, bago sextem a basou. Tato živá hudba je směsí mexických a španělských vokálních tradic s valčíky a polkami, které do Mexika přinesli čeští a němečtí přistěhovalci v polovině 19. století. Vyvinul se v severním Mexiku a nyní je oblíbeným stylem v celém Mexiku a Spojených státech Youtube.

Série končí 27. července s Boca do Rio Pusťte si nakažlivý brazilský samba-funk. Po deseti letech hraní na scéně živé hudby v San Franciscu se Boca do Rio vyvinula v mnohovrstevnou brazilsko-americkou elektronickou párty. Jejich zvuk je nasáklý tradičními rytmy brazilské samby a kuru s moderním, funky nádechem. Více se dozvíte prostřednictvím www.bocadorio.com.

Pozvěte své přátele a sousedy, vezměte si deku nebo zahradní křesla nebo si sedněte do trávy, popíjejte studený nápoj a vychutnejte si letní večer skvělou živou hudbu. Koncerty jsou zdarma, ale dary bychom rádi přijali. Přátelé Winters of the Library budou mít k dispozici chutné občerstvení a kvalitní použité knihy k prodeji a veškerý výtěžek podpoří knihovnu Winters Community Library. Pro více informací navštivte wfol.org. Letošní koncertní sérii sponzoruje Oates Country Store.