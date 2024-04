Týdenní aktualizace Quest — Hearthstone — Blizzard News

Včera byl spuštěn patch 29.2 s některými změnami v týdenních questech, což ztížilo jejich dokončení, ale přineslo více XP. Viděli jsme mnoho hráčů, kteří běžně dokončují své týdenní úkoly prostřednictvím své běžné hry, aniž by ve skutečnosti interagovali se systémem týdenních úkolů. Naším cílem s modifikacemi bylo dát všem našim hráčům cíle, za které mohou hrát, a odměnit hráče s největším nasazením (kteří s větší pravděpodobností dokončí týdenní úkoly bez větších obtíží) za jejich oddanost hře.

Ale slyšeli jsme vaše komentáře a zjevně jsme zašli příliš daleko.

Chceme hráče odměňovat za jejich mimořádné úsilí, nikoli je dávat mimo jejich dosah. To je důvod, proč dáváme dohromady neplánovanou opravu hotfix, abychom snížili většinu požadavků na týdenní mise na počet mezi tím, co bylo dříve, a tím, co je nyní. Dodatečné XP ponecháme tam, kde jsou. Brzy budeme mít více informací o načasování této neplánované opravy hotfix, ale bude to dodatek k naší první plánované opravě hotfix, která je již naplánována.

Toto snížení požadavků na mise může mít zvláštní důsledky. Když se například přihlásíte, můžete vidět týdenní úkol, který je dokončen na více než 100 %. Pokud k tomu dojde, mělo by to být vyčištěno poté, co si zahrajete hru a znovu projdete touto konkrétní misí.

Děkujeme za vaše komentáře k této aktualizaci. Těšíme se na to, jaké budou změny po těchto úpravách.