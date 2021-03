Black Ops Cold War odhaluje nové mapy pro více hráčů již brzy

příští týden, Call of Duty: Black Ops Cold válkaAktualizace v polovině sezóny přinese do hry nové mapy. Včera vývojář Treyarch Zatáhněte oponu Miami StrikeA dnes tým představil novou mapu Hefe Mansion Gunfight! Mapa pro více hráčů Hefe Mansion vás zavede do Havany na Kubě kolem roku 1981. Tato mapa se dříve objevila v kampani pro jednoho hráče ve hře. Bude zajímavé sledovat, jak mapa běží v režimu pro více hráčů, ale Activision a Treyarch ještě neoznámili pevné datum vydání aktualizace v polovině sezóny, takže fanoušci budou muset trpělivě čekat, až se přidají!

Krátké video z mapy najdete v Treyarchově tweetu níže.

Mapa rozhodně vypadá, že by to byl vzrušující doplněk! Z videa to vypadá, že mapa poskytne ideální velikost pro 2v2. Někteří fanoušci jsou trochu zklamaní, že nová mapa je „recyklována“ z kampaně, ale u franšízy to tak vždy je, takže by to nemělo být překvapením. Mapa Hefe Mansion Map se skládá ze dvou čtverců a někteří komentátoři výše uvedeného příspěvku naznačili, že se poněkud podobá Mapě Hacienda z Call of Duty: Black Ops 4.

Kromě nadcházejících map Miami Strike a Hefe Mansion mohou hráči očekávat také přidání Golové. Golova bude mapa pro více týmů, která se dříve objevovala v režimu Outbreak hry.

Celkově to zní jako velké množství nového obsahu, který si hráči mohou užít! Uvidíme, zda si tyto nové mapy přijmou fanoušci hry či nikoli, ale s aktualizací v polovině sezóny, která má vyjít někdy příští týden, se hráči ve velmi blízké budoucnosti rozhodnou sami!

Call of Duty: Cold War Black Ops Nyní k dispozici na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X a PC. Můžete zkontrolovat veškeré naše předchozí pokrytí hry Tady.

Co si myslíte o Call of Duty: Cold War Black Ops Tato dimenze? Těšíte se na herní mapu Hefe Mansion? Dejte nám vědět v komentářích nebo se podělte o své myšlenky přímo na Twitteru na Vložte tweet Mluvit o všech věcech her!