Asteroid vyhubil dinosaury. Pomohli jste ptákům prospívat?

„Představuji si, že to rozcuchá nějaké peří,“ řekl Scott Edwards, evoluční biolog z Harvardské univerzity a jeden z autorů studie. Výzkum byl zveřejněn v pondělí v Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dinosauři vyvinuli primitivní peří nejméně před 200 miliony let, ne kvůli letu, ale spíše kvůli izolaci nebo páření. V jedné linii malých bipedálních dinosaurů se tato peří stala složitější a nakonec vynesla stvoření do vzduchu jako ptáky. Jak se peří mění na křídla pro let, je stále předmětem debat. Ale jakmile se ptáci vyvinuli, diverzifikovali se do různých forem, z nichž mnohé byly vyhynulo Když asteroid uvrhl Zemi do zimy, která trvala roky.

Při hledání fosilií hlavních skupin dnes žijících ptáků vědci zjistili Skoro nic Vzniklo před dopadem asteroidu. Tato nápadná absence vedla k teorii, že masové vymírání připravilo pro ptáky evoluční fázi a umožnilo jim explodovat do mnoha nových forem.

Nová studie ale dospěla k úplně jinému závěru.

„Zjistili jsme, že tato katastrofa neměla žádný dopad na moderní ptáky,“ řekl Xiaoyuan Wu, evoluční biolog z Jiangsu Normal University v Xuzhou v Číně.

Dr. Wu a jeho kolegové použili ptačí DNA k rekonstrukci rodokmenu, který ukázal, jak jsou hlavní skupiny příbuzné. Nejčasnější rozdělení vytvořilo dvě linie, z nichž jedna zahrnovala dnešní pštrosy a emu a druhá zahrnovala zbytek žijících ptáků.

Vědci pak odhadli, kdy se větve rozdělí na nové linie, porovnáním mutací, které se nashromáždily podél větví. Čím delší je rozdělení mezi dvěma větvemi, tím více mutací se hromadí v každé linii.

Tým zahrnoval paleontology, kteří pomohli doladit genetické odhady zkoumáním 19letých ptačích fosilií. Pokud se větev zdá být mladší než fosilie, ke které patří, upraví počítačový model, který odhaduje tempo ptačí evoluce.