Soutěžil spíše sám se sebou než se zbytkem kurtu, protože si svůj rekordní začátek sezóny užíval, řekla v pondělí hvězda skoku o tyči Armand Duplantis.Duplantis v únoru v Clermont-Ferrand vytvořil nový halový světový rekord 6,22 m. vyklízení baru. Tento měsíc v předním světovém venkovním závodě na 6,11 m. „Jsem tam, kde chci být, a start se mi zatím moc líbil,“ řekl olympijský vítěz a mistr světa před dnešním závodem na Zlaté tretře ve východočeské Ostravě. „Jsem v dobré kondici, jsem rychlý, jsem silný, jsem docela technický… právě teď chci být,“ řekl Duplantis, který bude usilovat o vítězství na mistrovství světa v Budapešti. v srpnu 6,22 m v hale překonal rekord Renauda Lavillenieho na šest centimetrů, zatímco jeho 6,21 m venku daleko překonalo 6,14 m, které skočila ukrajinská legenda Sergey Bubka v roce 1994. Vůdce ve všech statistikách, Duplantis řekl povaze tohoto sportu přiměl ho velmi soutěžit sám se sebou. „Není to soutěž, kterou skutečně hrajete proti sobě,“ řekl 23letý švédský atlet, který se narodil v USA. Dostat se tam a vyskočit vysoko a vyčistit ať už je laťka. Je to ve mně soutěž.“ Tak to bylo i předtím, než jsem byl nejlepší na světě, protože takový je přístup na každé soutěži. Ať je vedle tebe kdokoli, na tom nezáleží,“ dodal Duplantes. Důležitou součástí jeho přístupu byl klid. „Na konci dne to byl jen skok o tyči.“ Řekl: „Snažím se nepřepočítat. Snažím se o nic nestarat, já a bar, je to jen soutěž mezi mnou a barem. Jediná konkurence proti ostatním je v podstatě jen na výsledkové kartě. Jediná věc, kterou mohu kontrolovat jsem já.“ Amusan loni na mistrovství světa vytvořil aktuální světový rekord 12,12 sekundy, ve finále zvládl dokonce 12,06 sekundy, ale čas nebyl kvůli zadnímu větru uznán jako nový rekord. „Pevně ​​tomu věřím. Bible, nic není nemožné a 11 sekund? Myslím, že je to možné a doufám, že se to stane během naší doby,“ řekl Amussan novinářům před dnešním setkáním na Zlaté tretře ve východočeské Ostravě. Olympijské hry v Tokiu 2020, přidala rekord Universal „Musí to být rychlejší, než ve skutečnosti je.“ „Můžete být velmi rychlí na stovce a můžete být velmi rychlí na 200, ale někdy je tato rychlost příliš na překážky a v tomto bodě a stylu je to všechno o kadenci.“ Dodal. 26letý Portoričan: „Jde jen o to dát to dohromady.“ Camacho Quinn i Amusan uvedli, že překážky by měly zůstat na 84 cm (33 na výšku, navzdory pokračující diskusi o tom, jak je zvýšit, aby upřednostňovali techniku ​​před rychlostí.“ Camacho-Quen řekl: „V podstatě mám 5’9 (174 cm) a pořád se mi daří. Očividně nevidím smysl je zvyšovat. Co od toho lidé očekávají? Protože časy se změní. Uvidíte nás, jak neustále skáčeme,“ dodala. Amusan, který měří 5’1″ (156 cm), měl méně sympatií a té představě se zasmál.“ Mám pocit, že máme spoustu opravdu krátkých překážek,“ řekl Nigerijec.