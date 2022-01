BOONE DOCS a Cinema Classics Return to App Theatre Promítání pro „Casablanca“ a „My Name is Pauli Murray“

Humphrey Bogart (1899 – 1957) a Ingrid Bergman (1915 – 1982) hrají ve filmu Warner Brothers ‚Casablanca‘, 1942. (Foto Popperfoto/Getty Images)

Apalačské divadlo of the High Country, které pokračuje ve své filozofii představovat klasickou kinematografii svěžím, odvážným a originálním dokumentárním filmem, nabízí v únoru dvě projekce pro malé i velké filmové nadšence. Bogart a Bergman se poprvé po 75 letech vrací na historické filmové plátno na King Street spolu s regionální premiérou zcela nového dokumentu o raném průkopníkovi občanských práv.

V sobotu 12. února v 19:30 se v Apalačském divadle uskuteční osobní projekce filmu „Casablanca,“ kde diváci uslyší Humphreyho Bogarta říkat ikonickou větu: „Ze všech ginových podniků ve všech městech na celém světě vejde do mého.“ Držitelé Oscara Humphrey Bogart a Ingrid Bergmanová rozsvítí obrazovku v jedné z nejtrvalejších romancí v historii filmu.

Vlastník nočního klubu Rick Blaine se odehrává během druhé světové války v Casablance ovládané Vichy a musí si vybrat mezi životem se ženou, kterou miluje, a stát se hrdinou, kterou ona i svět potřebují. Toto americké romantické drama z roku 1942 režíroval Michael Curtiz a hráli v něm Humphrey Bogart, Ingrid Bergman a Paul Henreid. Zaměřuje se na amerického emigranta (Bogart), který si musí vybrat mezi láskou k ženě (Bergman) nebo pomocí jí a jejímu manželovi (Henreid), českému odboji, uprchnout z Vichy ovládaného města Casablanca, aby pokračoval v boji proti Němci. Ve vedlejších rolích hrají Claude Rains, Conrad Veidt, Sydney Greenstreet, Peter Lorre a Dooley Wilson.

Casablanca získala Oscara za nejlepší film, nejlepší režii a nejlepší adaptovaný scénář. Jeho reputace postupně rostla do té míry, že se jeho hlavní postavy, nezapomenutelné repliky a všudypřítomná ústřední melodie staly ikonickými a neustále se umisťuje na předních příčkách žebříčků největších filmů historie. V roce 1989 vybrala Knihovna Kongresu Spojených států film jako jeden z prvních pro uchování v Národním filmovém registru za to, že je „kulturně, historicky nebo esteticky významný“.

Vstupenky na osobní promítání filmu „Casablanca” jsou 12 USD pro dospělé a 6 USD pro děti do 12 let a jsou k dispozici online jako součást programu bezdotykového prodeje vstupenek online. Kapacita sedadel v divadle se snižuje s rezervovaným sezením. Vstupenku musí mít každý bez ohledu na věk.

Jmenuji se Pauli Murray

V neděli 20. února v 16 hodin online projekce dokumentárního filmu, „Jmenuji se Pauli Murray“ je k dispozici zdarma v rámci Southern Circuit Tour of Independent Filmmakers. Film, vyprávěný převážně Pauliho vlastními slovy, je upřímným vyprávěním o této jedinečné a mimořádné cestě. Patnáct let předtím, než se Rosa Parksová odmítla vzdát svého sedadla v autobuse, tedy ještě před tím, než Nejvyšší soud USA zrušil samostatnou, ale rovnocennou legislativu, Pauli Murray už po kolena bojovala za sociální spravedlnost. Průkopnický právník, aktivista a oddaný memoárista Murray formoval přelomové soudní spory a povědomí o rasové a genderové rovnosti.

Jako afroamerický mladík vyrostlý na segregovaném Jihu, který se také potýkal s širšími představami o genderové identitě, Pauli vnitřně chápal, co to znamená existovat mimo dříve přijímané kategorie a kulturní normy. Jak Pauliho osobní cesta, tak neúnavná advokacie předznamenaly některé z politicky nejzávažnějších problémů naší doby.

„Jmenuji se Pauli Murray“ se uvádí online a vstupenky na promítání zahrnují rozhovor s tvůrci filmu po projekci. Vstupenky jsou zdarma a dostupné na www.apptheatre.org. Tato událost je součástí série BOONE DOCS Appalačského divadla a umožnila ji Southern Circuit Tour of Independent Filmmakers, program South Arts. Již od svého založení v roce 1975 přivedl Southern Circuit do komunit po celém jihu některé z nejlepších nezávislých filmařů a jejich filmů z celé země. Program je podporován National Endowment for the Arts.

Divadlo App Theatre se zavázalo k bezpečnosti a blahu své komunity a bude se i nadále řídit pokyny zdravotnických a vládních úředníků pro konverzaci při vývoji a implementaci zásad souvisejících s COVID

Chcete-li si přečíst o aktuálních platných směrnicích nebo se připojit k divadelnímu seznamu, získat vstupenky nebo zakoupit členství, navštivte webovou stránku na adrese https://www.apptheatre.org/

