Vodák Ankur Bhattacharjee bude hrát českou ligu | Další sportovní zprávy

rozšiřuje

KOLKATA: Mladík Ankur Bhattacharjee je připraven na velký skok, protože bangladéšský pacer se tento měsíc zúčastní CZ ligy. Mladý indický hráč číslo 1 bude reprezentovat tým Czech Liga Pro, který se účastní druhé úrovně české ligy.„Odjedu ve středu a budu hrát v lize do 26. dubna,“ řekl v úterý TOI.Ankur nedávno vytvořil senzaci výhrou hattricku na národním mistrovství mládeže a juniorů ve stolním tenisu ve městě v lednu, když skončil na prvním místě v týmu chlapců do 19 let, v kategoriích čtyřhra a dvouhra.Osmnáctiletý hráč také předvedl dobrou výzvu v seniorské kategorii, když se ve dvou po sobě jdoucích národních šampionátech dostal do čtvrtfinále a semifinále.„Volali mi z českého klubu, který musel někde sledovat moje zápasy. Moc jsem neváhal, abych se k nim přidal.“ 18letý mladík, který pochází ze sportovní rodiny, řekl: „Bude to je to pro mě dobrá příležitost setkat se s některými jmény.“ Velký ve světě TT.V lize šesti týmů se kromě některých hráčů z východní Asie očekává účast špičkových hráčů z evropských zemí. „Předtím jsem hrál v nepálské lize.Ale tohle bude jiná výzva. „Očekávám větší konkurenci, která mi pomůže připravit se na seniorský turnaj,“ řekl loni zlatý medailista na mistrovství mládeže v jižní Asii ve stolním tenisu.Nicméně, i přes jeho pokračující dobré výkony, Ankur ještě nenašel místo v cílovém olympijském žebříčku vítězů.