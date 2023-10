Zatmění Slunce vrhá na zemi stín

Přilákejte diváky Slunce – První ze dvou zatmění Slunce, které bude v příštích sedmi měsících vidět, je sobota a část z něj uvidí Severní stát. Cesta úplného prstencového zatmění Slunce ve Spojených státech v sobotu 14. října začíná v Oregonu v 9:13 PT a končí v Texasu ve 12:03 PT. „Pokud dokážete navrhnout cestu zatmění, která maximalizuje počet národních parků na její cestě, je to tak,“ uvádí web Great American Eclipse. Web říká, že úplný stín bude případ „nad národním parkem Crater Lake, národním parkem Great Basin a dalšími v oblasti Four Corners“. Částečné zatmění Slunce bude viditelné na většině území Spojených států, včetně Karolín a Georgie. DALŠÍ NOVINKY (Příběh pokračuje po odkazech.) Student v severní části státu obviněn z voyeurismu a zločinného spiknutí Muž z SC uvězněný pod 16 000librovým kusem vybavení, šéf říká, že požár SC na staveništi Greenville County je předmětem vyšetřování: Zde je to, co víme, Upstate, zatmění bude blokovat slunce o 45 %. Nebeský úkaz začne v 11:47, maximum zatmění ve 13:14 a skončí ve 14:44 Takto vypadalo poslední úplné zatmění, co se stalo na Clemson’s Bowman Field 21. srpna 2017. Časy zobrazení se bude lišit od několika sekund do přibližně jedné minuty v celé zobrazovací oblasti. Pamatujte, že pokud plánujete pozorovat zatmění, měli byste nosit brýle nebo brýle na zatmění Slunce. Přečtěte si více o tom, jaké brýle nosit zde. K dalšímu úplnému zatmění Slunce dojde 8. dubna 2024 v některých částech Spojených států. Příští rok se cesta totality rozšíří z Texasu do Indiany, podél řeky Mississippi, do New Yorku a ze Spojených států po překročení Maine. Severní region není v cestě totality, ale přesto bude 8. dubna svědkem částečného zatmění o velikosti přibližně 85 %. Tento stín zatmění začíná ve 13:50 s maximálním stínem zatmění 70 % v 15:09 a končí v 16. :24 Mimochodem, další pohled na oblohu s úplným zatměním v Upstate nebude do 30. března, 2052. Zde je další pohled v podobě posledního úplného zatmění v roce 2017.

NAKRESLEJTE SLUNEČNÍ DIVÁKY — První ze dvou zatmění Slunce, které bude v příštích sedmi měsících vidět, je sobota a Severní stát uvidí jeho část. Dráha prstencového zatmění Slunce ve Spojených státech v sobotu 14. října začíná v Oregonu v 9:13 PDT a končí v Texasu ve 12:03 CDT. „Pokud můžete navrhnout cestu zatmění, která maximalizuje počet národních parků na její cestě, je to tak,“ řekli vědci. Umístění Velkého amerického zatmění. Web říká, že úplný stín bude případ „nad národním parkem Crater Lake, národním parkem Great Basin a dalšími v oblasti Four Corners“. Částečné zatmění Slunce bude viditelné na velké části Spojených států, včetně Karolín a Georgie. Další novinky (Příběh pokračuje po odkazech.) Na severu státu zatmění zakryje Slunce o 45 %. Nebeský úkaz začne v 11:47 s maximálním zatměním ve 13:14 a skončí ve 14:44. Zde je nejnovější součet Zdálo se, že zatmění bylo vidět z Bowman Field v Clemsonu 21. srpna 2017. Časy sledování se budou lišit od několika sekund do přibližně jedné minuty v celé oblasti sledování. Pamatujte, že pokud plánujete pozorovat zatmění, měli byste nosit brýle nebo brýle na zatmění Slunce. Přečtěte si více o tom, jaké brýle nosit zde. K dalšímu úplnému zatmění Slunce dojde 8. dubna 2024 v některých částech Spojených států Příští rok se cesta totality rozšíří z Texasu do Indiany, podél řeky Mississippi, do New Yorku a ze Spojených států po překročení Maine. Severní oblast není v cestě úplného zatmění, ale přesto zažije částečné zatmění přibližně 85% 8. dubna. Stín zatmění začíná ve 13:50 s maximálním stínem 70 % v 15:09 a končí v 16:24 Mimochodem, pohled na oblohu z příštího úplného zatmění v Severním státě ani nenastane 30. března 2052. READ Kontroverzní studie tvrdí, že předci lidí a lidoopů pocházejí z Evropy, nikoli z Afriky Zde je další pohled na to, jak bude vypadat poslední úplné zatmění roku 2017.