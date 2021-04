CEE MARKETS-Zloty, forint se vzdal ztrát, protože údaje o inflaci v USA podporují sentiment

Bloomberg

Seznam Coinbase zdůrazňuje Nasdaq uprostřed boomu bitcoinů

(Bloomberg) – Burza Nasdaq, která nikdy neorganizovala významný přímý seznam, se chystá otestovat svoji ruku u nejcennější společnosti, aby s ní mohla vstoupit na burzu. To mělo premiéru ve středu prostřednictvím přímého výpisu a je alternativou k tradiční IPO, která byla publikována jen několikrát. Zatímco Slack Technologies Inc. A Palantir Technologies Inc. A nedávno jsou společnosti Roblox Corp. kótovány na newyorské burze cenných papírů, Coinbase si vybrala mladší burzu známou pro technologicky orientované společnosti a Nasdaq v úterý stanovil referenční cenu ve výši 250 $ za akcii pro Coinbase pro přímý výpis, což je číslo požadavek, aby akcie začaly obchodovat, ale nejedná se o přímý ukazatel potenciální tržní hodnoty společnosti. Jakmile investoři začnou obchodovat s akciemi ve středu, budou mít lepší pocit ocenění. Akcie Coinbase se začátkem března obchodovaly v hodnotě téměř 90 miliard dolarů, uvedla v té době Bloomberg News, protože to byla jedna z posledních příležitostí pro investory obchodovat se svými vlastními akciemi, než se společnost stala veřejnou. Toto ocenění, založené na 350 USD za akcii, s nimiž byly akcie obchodovány na speciální aukci trhu Nasdaq, by z ní učinilo největší společnost, která by se vydala na trh přímou cestou. Při hodnotě 250 $ za akcii bude mít Coinbase tržní kapitalizaci kolem 47 miliard $ na základě nevyrovnaných akcií uvedených v prospektu. Je však pravděpodobné, že za tuto cenu dojde k několika – pokud vůbec – obchodům. Každý přímý hlavní seznam se zatím otevřel výrazně nad svou referenční cenou, přičemž akcie Robloxu měly každý debut o 64 $ – o 42% více, než stanovila burza, zakladatel skupiny Digital Currency Group Barry Silbert, který vybudoval impérium, které se rozprostírá nad zeměkoule. Crypto v úterý tweetoval, že její akcie za tuto cenu rozhodně nebudou obchodovat. Nasdaq hostil menší přímé výpisy pojišťovacích, fintech a biotechnologických společností, ale nikdy předtím žádný velký neměl. Osoba obeznámená s touto záležitostí uvedla, že mezi jejími prodejními místy byla schopnost burzy poskytovat soukromý trh s akciemi a její služby, které pomáhají veřejným společnostem oslovit investory. K obchodní kultuře „vzdálené první“ a nezahrnutí ústředí do jejich složky osoba uvedla, že schůzky Coinbase s Nasdaqem skutečně proběhly. Zástupci společností Coinbase a Nasdaq to odmítli komentovat. V přímém seznamu se akcie společnosti začnou obchodovat bez vydání nových akcií za účelem zvýšení kapitálu. Tím se zabrání oslabení akcií a také, na rozdíl od tradiční počáteční veřejné nabídky, to často umožňuje stávajícím investorům společnosti uvést své akcie na trh bez čekání na vypršení lhůty pro uzavření – obvykle šest měsíců. Roky trvající boj o získání většího podílu mega výpisů získal v uplynulém roce na síle. Podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg byla polovina z 10 největších amerických IPO, s výjimkou společností s prázdným šekem, na burze Nasdaq. To zahrnovalo třetí největší počáteční veřejnou nabídku Airbnb Inc. Hodnota v prosinci činila 3,8 miliardy dolarů, což byl největší seznam na burze Nasdaq od 16 miliard dolarů společnosti Facebook Inc v roce 2012. Armstrong, který společnost založil s Fredem Ehrsamem v roce 2012. V té době jen málo lidí slyšelo o mnoha z burzy kryptoměn provozovaly amatéři ze svých garáží a domovů. Na rozdíl od většiny konkurentů si zakladatelé společnosti Coinbase vždy představovali přísné dodržování předpisů jako základní kámen procesu, který napomáhal růstu burzy ve Spojených státech, kde bylo mnoho raných obchodníků a investorů s bitcoiny. V krypto startupech. Armstrong a Ehrsam mají obrovské podíly v Coinbase, s podílem v hodnotě přibližně 15 miliard USD a přibližně 2 miliardy USD, a Coinbase bude zveřejněna den po skoku Bitcoinu, který spolu s Ethereem představoval 56% jejího objemu obchodování pro rok 2020, čas vysoký. Token dosáhl v úterý 63 246 USD, čímž překonal předchozí vrchol v březnu. Akcie vystavené kryptoměnám, jako je Riot Blockchain Inc. A Marathon Digital Holdings Inc. A v návaznosti na boom společnost Coinbase minulý týden uvedla, že očekává, že v prvním čtvrtletí dosáhne zisku 730 až 800 milionů dolarů, což je více než dvojnásobek toho, co získala v roce 2020. „Budou stavět plnohodnotné finanční služby společnosti, “uvedl Barry Schuller., spoluzakladatel investora Coinbase, DFJ Growth, který byl do loňského roku ve správní radě společnosti. „Jako kódovaná verze Goldman Sachs nebo Morgan Stanley.“ Skeptici, regulace Rychlý růst společnosti se neobešel bez kontroverzí, počínaje častým přerušením během těžkých období obchodování až po nová omezení, která Armstrong uvalil na diskusi zaměstnanců o politice na podzim. V březnu se Coinbase vyrovnala s CFTC za 6,5 ​​milionu dolarů poté, co agentura uvedla, že společnost nahlásila nepřesné údaje o transakcích a že bývalý zaměstnanec zapojený do nevhodných obchodů, pak existují skeptici v oblasti kryptoměny a také regulační orgány. Svět vycházející z cenzury a zpochybňující užitečnost bitcoinů jako měny. Členka výkonné rady Evropské centrální banky Isabel Schnabel v rozhovoru pro tento měsíc s Der Spiegel popsala bitcoin jako „spekulativní aktivum bez jakékoli základní identifikovatelné hodnoty". Investoři nesouhlasí. „Myslím si, že Coinbase je pro tuto smlouvu Microsoft nebo Netscape nebo Google nebo Facebook," uvedl v úterý v rozhovoru pro Bloomberg TV Gary Tan, zakladatel a řídící partner společnosti Initialized Capital a raného stadia investora v Coinbase. Přemýšlejte o tom, zda chcete investovat do Coinbase, oddalte se a přemýšlejte o tom, co odtud Crypto znamená pro komunitu. © 2021 Bloomberg LP