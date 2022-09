Snímky z Hubblea a webu odhalují, že účinek DART byl větší, než se očekávalo: ScienceAlert

Teleskopy Jamese Webba a Hubblea ve čtvrtek Odhalili své první snímky kosmické lodi, se kterou se úmyslně srazila asteroidkde astronomové naznačili, že účinek byl mnohem větší, než se očekávalo.

Globální teleskopy se začátkem tohoto týdne zaměřily na vesmírnou skálu Demorphos, aby provedly historický test schopnosti Země ubránit se v budoucnu potenciálně životu nebezpečnému asteroidu.

Astronomové se radovali, když se test dvojitého přesměrování asteroidů (DART) NASA v pondělí večer srazil s cílem ragbyového míče o velikosti pyramidy 11 milionů kilometrů (6,8 milionu mil) od Země.

Snímky pořízené pozemními dalekohledy ukázaly, že po srážce vesmírné lodi se z Demorphosu – a jeho staršího bratra Didyma, který kolem něj obíhá – rozpíná obrovský oblak prachu.

Zatímco tyto snímky ukázaly, že materiál rozprašuje tisíce kilometrů, snímky Jamese Webba a HST jsou „velmi blízko,“ řekl Alan Fitzsimmons, astronom z Queen’s University Belfast zapojený do pozorování projektu Atlas.

Fitzsimmons řekl agentuře AFP, že James Webb a Hubble by mohli poskytnout pohled „několik kilometrů od asteroidů a můžete jasně vidět, jak hmota uniká před tímto výbušným efektem pomocí šipky“.

„Je to opravdu úžasné,“ řekl.

Snímek pořízený kamerou James Webb Near Infrared Camera (NIRCam) čtyři hodiny po srážce ukazuje „pilíře materiálu, které se objevují jako chomáče odtékající od středu dopadu“, podle společného prohlášení Evropské kosmické agentury James Webb a Hubble.

Snímky z HST 22 minut, pět hodin a osm hodin po dopadu ukazují difúzi kapky z místa, kde DART zasáhl.

Strach z ničeho

Ian Carnell z Evropské vesmírné agentury uvedl, že „opravdu působivé“ snímky Webba a HST byly pozoruhodně podobné snímkům pořízeným satelitem LICIACube o velikosti toustovače, který byl jen 50 kilometrů od asteroidu poté, co se několik týdnů oddělil od kosmické lodi DART. před.. .

Karneli, ředitel mise Hera Evropské kosmické agentury, která má v úmyslu prozkoumat škody do čtyř let, řekl, že snímky zobrazují dopad, který se zdál být „mnohem větší, než jsme očekávali“.

„Opravdu jsem se obával, že z Demorphosu nic nezbylo,“ řekl Carneli agentuře AFP.

Mise Hera, která má odstartovat v říjnu 2024 a dorazit k asteroidu v roce 2026, očekává průzkum kráteru o průměru asi 10 metrů (33 stop).

Teď se zdálo, že je mnohem větší, řekl Carnelly, „pokud tam vůbec byla jáma, mohl být právě odříznutý kus Demorpha.“

Skutečným měřítkem úspěchu DARTu bude přesně to, jak moc je dráha asteroidu odkloněna, takže se svět může začít připravovat na obranu proti větším asteroidům, které by se k nám v budoucnu mohly vydat.

Pravděpodobně bude trvat dalekohledům a radarům připojeným k Zemi alespoň týden, než získají předběžný odhad, jak moc se změnila dráha asteroidu, a tři nebo čtyři týdny, než dojde k přesnému měření, řekl Carneli.

obrovské efekty

„Očekávám mnohem větší odchylku, než jsme plánovali,“ řekl.

To by mělo „obrovské důsledky pro planetární obranu, protože to znamená, že tato technologie může být použita s mnohem většími asteroidy,“ dodal Carneli.

„Až do dneška jsme si mysleli, že jediný způsob, jak se odchýlit, je poslat jadernou bombu.“

Fitzsimmons řekl, že i kdyby Dimorphos nebyl „vyvržen“, DART měl stále malý vliv na jeho oběžnou dráhu.

„Ale čím vyšší je materiál a čím rychleji se pohybuje, tím větší je průhyb,“ řekl.

Pozorování Jamese Webba a HST pomohou odhalit, kolik – a jak rychle – hmoty bylo rozprášeno z asteroidu, stejně jako povahu jeho povrchu.

Dopad asteroidu byl prvním případem, kdy dva vesmírné teleskopy pozorovaly stejné nebeské těleso.

Od svého startu v prosinci a zveřejnění prvních snímků v červenci, James Webb přijal titul nejvýkonnějšího Hubbleova vesmírného dalekohledu.

Fitzsimmons řekl, že snímky jsou „skvělou ukázkou další vědy, kterou můžete získat s více než jedním dalekohledem najednou.“

