Lidé v tomto odlehlém údolí žijí až 100 let a dodržují 5 různých stravovacích a životních návyků, aby si prodloužili život.

Moje tchyně mi řekla, že před 50 lety to bylo cokoliv, s čím kdo vařil, dokonce i maso. Sušené verze ovoce také pomáhají při výškové nemoci a v zimě se zavařují do polévky.

Lidé jsou zde zdraví a aktivní po celý život, a to i do vysokého věku. Je velmi běžné vidět venku lidi kolem 80 let, a to i v zimě. Starší členové rodiny se stále starají o své krávy a ovce, sbírají dříví a vykonávají další domácí práce.

Účastní se také komunitních aktivit, jako je „rajaki“ Což zahrnuje čištění kanálů s vysokou vodou, když přijde jaro.

Místní obyvatelé všech věkových kategorií jezdí každý den na kole, na skateboardu a hrají sporty, jako je fotbal a kriket.