Strawberry Supermoon – Bull čtvrtek nebude červený ani růžový: NPR

Podívejte se ve čtvrtek večer na východní oblohu a podívejte se na krásný pohled: jahodový měsíc vychází, právě když slunce zapadá pod obzor.

Úplněk v červnu je známý jako jahodový měsícJe to první úplněk po letním slunovratu. Je to také soubor Okrajový obří měsíc, podle NASA, protože definice superměsíce se mezi publikacemi velmi liší.

NASA říká, že zatímco měsíc bude stále velký a na jednom ze svých nejbližších bodů k Zemi na jeho eliptické oběžné dráze, bude tento měsíc dále od naší planety než poslední tři měsíce.

Jahodový měsíc získal své sladké jméno od kmenů Algonquin v Severní Americe, které spojovaly jeho vzhled se začátkem sezóny sběru jahod. Nezdá se to tedy červené nebo růžové. Bude to vypadat tak velké a zlaté, jak se zdá nad obzorem, říká Jackie Ferti, astrofyzička z Amerického přírodovědného muzea.

„Bude vypadat zlatě. Může mít trochu červený nádech podle toho, co je v atmosféře, ale většinou bude vypadat pěkně žlutě,“ říká Fahrty.

Východ měsíce je ideálním časem pro získání nejúžasnějších pohledů na našeho šedého nebeského souseda, říká Faherty, protože se bude objevovat v jeho největším a nejbarevnějším prostředí nad obzorem. Považuje prohlížení vycházejícího úplňku za jeden z „nejvíce nedoceněných astronomických jevů“ a ve čtvrtek vybízí diváky, aby si prohlíželi nejpodrobnější charakteristiky měsíce, když vycházející slunce jasně svítí.

„Můžete hledat tmavé a světlé části a Měsíc je obzvláště blízko,“ řekla. „Vidíš nějaké struktury – na Měsíci jsou hory, na Měsíci údolí. Můžeš se pokusit hledat všechno, jak stoupá.“

Jahodový měsíc je víceměsíční měsíc, včetně „medového měsíce“.

Jahodový měsíc má mnoho dalších jmen, včetně „horkého měsíce“ pro zavedení teplejšího letního počasí, „růžového měsíce“ pro dobu, kdy růže kvetou koncem června, a „medového měsíce“, starého evropského jména, protože se objevilo jako med. Podle NASA byli připraveni na sklizeň z úlů k výrobě sirupu. Slovo „líbánky“, které sahá až do roku 1500, může být spojeno s tímto konkrétním měsícem, pravděpodobně kvůli počtu sňatků v červnu.

„Přišli jsme s jmény měsíce, protože to bylo to, na co se lidé dívali a vyráběli si kalendáře pomocí původních lunárních kalendářů,“ řekl Fahrty. „Proto dostáváme tato opravdu zábavná popisná jména. Ne kvůli tomu, jak to bude vypadat, ale kvůli tomu, co se děje kolem tebe.“

Zatímco čtvrteční jahodový měsíc dosáhne svého maximálního osvětlení kolem 14:40 východního času, nebude viditelný, dokud se neobjeví nad obzorem. Ale Faherty říká, že to nijak výrazně nezhorší její vitalitu.

Chcete-li zjistit, kdy měsíc vychází a zapadá do vaší oblasti, použijte kalendář kalkulačka východu / měsíce.

Nevidíte nejlepší místo k životu? Můžete také sledovat jahodový měsíc živě online, jak stoupá a sedí nad Římem.

