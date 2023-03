2023 Den svatého Patrika Akce Savannah: Zástupce Savannah představuje jednou

Ve filmu „Once“ z roku 2007 Ve dne vysavač, v noci operátor v Dublinu, upoutá pozornost mladé Češky, která je poblázněná jeho hudbou. Sblíží se a odhalí, že je také hudebnicí. Brzy poté se dvojice podělí o píseň v obchodě s klavíry a nakonec napíše, co se stane soundtrackem k vzestupu a pádu jejich milostného vztahu.

Příběh, volně založený na skutečném, ale krátkodobém románu skladatelů Markety Irglové a Glena Hansarda, získal několik nezávislých a mezinárodních filmových cen a také Oscara za nejlepší původní píseň „Falling Slowly“.

To také inspirovalo broadwayskou muzikálovou adaptaci. Čtvrtek, Debut v divadle Savannah Repertory Theatre, „Once“ debutuje v Hostess City. Produkce hraje dvě představení v sobotu a končí v neděli.

Vzhledem k tomu, že film byl původně natočen na místě v Dublinu během pouhých 17 dní s malým rozpočtem 150 000 dolarů, původní děj se zaměřuje téměř výhradně na muže a ženy, respektive „gaye“ a „dívku“. Vedlejší obsazení je přinejlepším náhodné. Divadelní inscenace však rozšiřuje zaměření o vedlejší postavy filmu, ilustrující jejich příběhy, vztahy a historii. Nejen, že tito hráči mají větší zastoupení v příběhu, ale každý herec je také hudebníkem, který tvoří hudbu k příběhu. Není tam orchestřiště.

Hlavní herec a umělecký ředitel společnosti Ryan McCurdy čelil výzvám při hledání skvělých herců, kteří měli také silné hudební talenty. Herci a hudebníci jsou vlivným aspektem, který řídí vyprávění ve hře.

McCurdy tvrdil, že „nejdůležitější věcí, která se stala při přeměně tohoto příběhu na živé představení, bylo, že je důležité, aby veškerou hudbu dělali herci“. „Všichni herci jsou na jevišti po celou dobu představení a tím se příběh zvětšuje, ale svět se zmenšuje. Sdílená hudba a pak to, co se děje mezi postavami, dělá všechno intimnější.“

S celkem 12 herci, včetně devíti místních štábů, produkce během zkoušení muzikálu skutečně začala narůstat křídla. Stacie Orrico, nováček v Savannah, který hraje jako „Girl“, se týdny před konkurzem zaměřila na zdokonalení svých klavírních dovedností, aby cítila hudbu ve svém srdci a prstech.

„Před zkouškami jsem byl šprt, pokud jde o zapamatování textu a hudby,“ vzpomínal Orrico. „Existuje Mendelssohnův klavírní kousek, o kterém jsem si myslel, že nikdy nebude znít jako hraní dítěte, ale po dvou týdnech mi konečně začal stékat do těla a vracet se k normálu. A to bylo předtím, než jsme se sešli jako skupina, abychom si zacvičili. Když jsme všichni Když jsme se dali dohromady, pracovali jsme tak tvrdě sami na sobě, že jsme vytvořili toto velmi zvláštní pouto prostřednictvím hudby před jakýmkoliv hereckým divadlem.“

Orrico se s rodinou přestěhovala do Savannah uprostřed pandemie v roce 2020, když její manžel přijal místo učitele na SCAD. Orrico je sama o sobě hudební silou, se kterou je třeba počítat. Svou první nahrávací smlouvu s EMI jako gospelová zpěvačka uzavřela ve dvanácti letech a o deset let později podepsala smlouvu s Virgin zpívající pop a současnou hudbu. Pak jsem se přestěhoval do T.I.T.

„Produkce ‚Once‘ není jen o síle a kráse hudby, ale o tom, že lidé v sobě něco vidí, volají po tom a oslavují to,“ řekl Oriko. „V jádru je tato show o tom, abychom si všímali jeden druhého a pociťovali úctu k životům a kreativitě druhých. A cítím velké štěstí, že tato příležitost představuje můj debut jako divadelního herce v Savannah, vděčný za to, že mě přivítali s takovou vřelostí a důvěrou.“ .“

Místní oblíbenec Trae Gurley hraje „Billyho“, který vlastní dílnu na opravu vakua a je také „Guyovým“ tátou. Gurley viděl film, když byl poprvé propuštěn, a pamatuje si, že se mu hudba líbila.

„Také jsem viděl úryvek z toho na Tony Awards, když vyhrál v roce 2012, a to bylo poprvé, co jsem se dozvěděl o hudební verzi,“ vzpomínal Gurley. „Ale když jsem v prosinci dostal od kamaráda zprávu o konkurzu do pořadu a pak se o stejném konkurzu zmínili další dva lidé na večírku, bral jsem to jako znamení, že bych to měl jít alespoň zkusit.“

A přesně to Gurley udělal.

Připravil si nějaké skladby, podíval se na scénář a šel na první konkurz. Byl trochu nesvůj ohledně toho, jak se věci vyvinuly, ale byl povolán zpět k dalšímu čtení a poslal mu konkrétní hudbu k učení.

„Chtěl jsem jen podstoupit test až do konkurzu a ten se změnil v něco mnohem většího,“ potvrdil Gurley. „Chtěl jsem poznat nové lidi a díky tomuto procesu jsem potkal neuvěřitelně laskavé a talentované lidi, což se hodí, protože tato show je o spojení a hledání spojení a vykresluje tento krásný obraz vztahů mezi lidmi, které se proplétají dovnitř a ven. . Uvidíte se ve více než jedné postavě.“ , z hudby a celého zážitku vám běhá mráz po paži.“

Pro McCurdyho je hraní titulní role „Jaye“ jakýmsi návratem domů. McCurdy je také celonárodně známý mocný umělec a hudebník. Produkoval show a hrál na premiérách v Los Angeles i New Yorku a na této konkrétní produkci pracoval 16krát, a to jak na Broadwayi, tak jako štáb pro národní turné. McCurdy byl několikrát náhradníkem „Jaye“, ale nikdy nedostal příležitost hrát roli.

Tentokrát se Savannah Repertory Theater poprvé představil v plném výkonu hlavní role.

„Tuto roli miluji už dlouho a je hezké vrátit ji zpět do mé komunity,“ řekl McCurdy. „Ale tato show je o mnohem víc než jen o této roli. Jako herci a hudebníci jsme si vytvořili úzké pouto, které se vytváří, když jsme spolu na jevišti, a ten pocit spojení je hmatatelný, povznášející duši. Savannah je velmi zvláštní a herci ze Savannah umožnilo vyvinout se v prostor pro setkávání komunity, organický prostor.“ „Pro kreativitu, kde jsou tváře našich sousedů a přátel, kteří dávají život našim produktům. A ten pocit spojení a komunity je v srdci Once. Pokud toužíte po hudbě, živém vystoupení a spojení, toto je show, kterou si nesmíte nechat ujít.“

Pokud půjdeš

Co: „jednou“

Kde: Divadlo Trustees, Broughton Street 216, Savannah, Georgia

Kdy: čtvrtek ve 20:00, sobota ve 14:30 a 19:30; Neděle v 15 hodin

Vstupenky: 40 USD dospělí; 35 dolarů senioři; 35 dolarů pro armádu

Pro více informací prosím navštivte www.savannahrep.org