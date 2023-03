Festival českých a slovenských filmů v Sydney – CityHub Sydney

Il Boemo. Obrázek: statický film

a Festival českých a slovenských filmů v Sydney se vrací do 10y Výročí s výběrem 12 nejlepších filmových, převážně australských premiér a následuje projekce krátkého filmu.

To je Boemo – Oceněný divoce krásný Biopic, který festival zahajuje, se ponoří do neznámých životů 18letého mladíka.y Stoletý český skladatel Józef Myslevichek.

Tragické detaily jeho života. Od svých skromných začátků v Praze se proslavil jako zkušený hudebník a nakonec dosáhl respektu a mnoha uznání jako operní skladatel. Inspiroval Mozarta a vzniklo dobré přátelství. Užijte si zdarma koktejl Becherovka při příjezdu.

meze lásky Finále filmu je kontroverzní, což může zvednout obočí. Co se stane, když se manželský pár, který je znuděný svým ubývajícím sexuálním životem, rozhodne pozvat do svých ložnic další lidi? Mohla by snaha okořenit jejich sexuální život být pro jejich vztah katastrofální? Při příjezdu si vychutnejte sklenku piva nebo vína.

Začarovaná jeskyně je rodinný filmový zážitek s hodnocením G, který diváky přenese do jiné doby, na jiné místo v kopcovitých hornických oblastech Slovenských hor. V této pohádce, která zkoumá témata sebeodvahy a lásky, bude narušena rovnováha celého království. Zažijte tajemství a dobrodružství, které tento klenot filmu nabízí. Jména všech dětí budou zařazena do slosování o vlastnoručně vyrobenou hračku.

Případ Cos Barnabas Tato cynická komedie o mužích s touhou po moci by měla být perfektní show pro festivalové návštěvníky, kteří mají rádi klasiku. Frustrovaný člen symfonického orchestru, který hraje na triangl, je vládou jmenován novým ředitelem – co se stane, když se rozhodne jmenování odmítnout?

Další žhavé tipy

Můj slunečný žaludek – Rodinné animované drama, které zkoumá rodinnou jednotku. Co čeká českou ženu, když se v posttalibánském Afghánistánu zamiluje do Afghánce?

Středověk -Trvá 15y Stoletý český vojevůdce Jan Žižka, který zvítězil v bitvách proti Svaté říši římské a Řádu německých rytířů.

Píseň Piargy – V roce 1939 zasypala vesnici lavina. Přežil jen jeden – je to Antikrist? Mnoha cenami ověnčený film, který se zabývá tématy lásky, chtíče a viny.

24. března – 2. dubna

Dindy Newtown, 261-263 King Street, Newtown