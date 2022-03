GTA 5 funguje lépe na PS5 než Xbox Series X

Vypadá to jako verze pro PlayStation 5 Grand Theft Auto V Funguje lépe než verze Xbox Series X | S Nová upravená verze GTA 5 dává hře umělecký náboj Se zvýšenou snímkovou frekvencí, rozlišením 4K a všemi druhy nových efektů na konzolové hráče zapůsobí. Hráči PS5 také těží z nových funkcí DualSense, jako jsou vibrace a zpětná vazba, které mimo jiné reagují na počasí a stav vozovky. The Remaster nabízí několik okrajových vylepšeníale není to nic překvapivého a není to tak docela skok jako první re-release hry.

Zdá se však, že někteří lidé mohou mít lepší zkušenost s hrou v závislosti na jejich platformě. Nové video od Youtube kanál ElAnalistaDeBits Porovnání různých verzí hry vedle sebe a odhalilo, že verze PS5 GTA V Výrazně lepší než verze Xbox Series X | S. Nejen, že hra vypadá celkově ostřeji a detailněji na PS5, ale snímková frekvence se drží i v náročných podmínkách. Snímková frekvence na PS5 zůstává stejná, ztrácí se pouze několik snímků ve vysoce výbušných momentech, zatímco Xbox Series X | S od 60fps do 40s občas. Přestože hra na konzolích Xbox stále vypadá dobře, verze pro PS5 se zdá být z těchto dvou technicky působivější.

navíc, Hráči PS5 získají GTA Online zdarma na první tři měsíce. Hráči si jej mohou ponechat i po skončení tohoto okna, takže je to jen další bonus pro hráče PlayStation. Není zcela jasné, co způsobilo tyto druhy nesrovnalostí mezi PS5 a Xbox, zvláště když Xbox Series X byl nabízen jako nejvýkonnější konzole všech dob, ale je to zajímavé srovnání.

Co si myslíte o rozdílech mezi novými verzemi Xbox Series X a PS5? Grand Theft Auto V Předělaný? Pokud jste hráli remaster, co si o něm myslíte? Dejte nám vědět v komentářích níže nebo mě kontaktujte TwitterCade_Onder.