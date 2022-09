Varování před hurikánem Ian na jihu Floridy

Video nahoře: Nejnovější tropická předpověď od meteorologů WPBF 25 First Warning. Části okresu Okeechobee a Pobřeží pokladů jsou zpět v kuželu nejistoty pro hurikán Ian poté, co se v úterý otočily na východ. Celá naše oblast je pod dohledem a varováním, protože hurikán Ian rychle zesiluje, jak se přesouvá do státu. Okeechobee County je v tuto chvíli pod varováním před tajfunem. počasí | radar | hurikány | Provoz | uLocal | Facebook | Twitter | Instagram Ron DeSantis vyhlásil v rámci přípravy na bouři stav nouze pro celý stát Florida. První varování WPBF 25 Meteorologové očekávají, že na jihu Floridy se v úterý, ve středu a ve čtvrtek začnou projevovat účinky Ian s vážnými povětrnostními riziky. WPBF 25 News oznámila všechny první tři dny varování před počasím. Některé školy zrušily výuku. Informace: 2022 WPBF 25 První varování Průvodce přežitím po hurikánu Toto přichází s další turbulencí v Atlantském oceánu. Výhled do budoucna: Od úterý 17:00 je Ian 230 mil jižně od Sarasoty na Floridě. Bouře má maximální trvalý vítr o rychlosti 120 mph a pohybuje se na sever rychlostí 10 mph a kužel bouře nejistoty pokračuje v pohybu na východ, včetně okresu Okeechobee a částí pobřeží Treasure Coast. SOUVISEJÍCÍ POKRYTÍ: Energetické společnosti a vodohospodářské oblasti se připravují na potenciální bouři Očekává se, že bouře se přesune na severovýchod, v úterý se přesune nad Florida Keys a ve středu se přiblíží k západnímu pobřeží Floridy. Déšť pravděpodobně dosáhne 8 palců v Keys, po kterém se očekává, že bouře od úterý do středy zpomalí, protože zesílí v Mexickém zálivu, než se přesune na západní pobřeží Floridy a dopadne na pevninu. Na plážích, včetně přístavu Charlotte Harbour, se podle předpovědi NHC mohou vyskytnout bouře o výšce až 12 stop. Nejhlubší vody se budou vyskytovat na nedalekém pobřeží vpravo od středu hurikánu. Střední a západní Florida může vidět až 16 palců deště, zatímco zbytek poloostrova vidí asi 8 palců. Na floridském poloostrově se mohou vyskytnout hurikány, protože oblasti v úterý a ve středu hrozí silné bouře. Video níže: Poslední tisková konference nouzových úředníků Watches and Warnings: Varování před hurikánem platí v: kubánských provinciích Isla de Juventud, Pinar del Rio a Artemisa Bonita Beach k řece Anclote, včetně Tampa Bay Dry Tortugas Do: severně od řeky Anclote do řeka Suwanee, okres Okeechobee, výstraha před tropickou bouří platná pro: kubánské hrabství La Habana, Mayapeque, Matanzas, Florida Keys Seven Mile Bridge západně do Key West, Flamingo k pláži Bonita, řeka Suwanee k řece Anclote, čára okresu Volusia/Brevard na jih k Jupiter Inlet Lake Okeechobee Palm Beach County Martin County Lucy County Indian River County Tropická bouře Sledovat v platnosti pro: North Swanee River k Indian Trail, Altamaha Sound k Volusia County/Brevard County Line, Deerfield Beach k Jupiter Inlet, varování před bouří v efekt Pro: Řeka Ancelot na jih k zátoce Flamingo s platností na … Florida Keys Card Sound Bridge západně do Key West Suchý záliv Tortugas River FloridaOsella k řece Ancelot Zvuk Altamaha k linii Flagler/Maqat Úplný popis toho, co hodinky a varování znamenají, naleznete ve videu níže. WPBF 25 Storm Pants: Termíny, které potřebujete znát První varování WPBF 25, meteorolog Glenn Glazer, diskutuje o možnosti, že tropický systém zasáhne Floridu koncem září v roce předpověď WPBF 2022 Hurricane Season Video níže: WPBF 25 News 2022 Atlantic Hurricane Season Forecast Nejnovější aktualizace počasí s aplikací WPBF 25 News. Stáhnout si ho můžete zde.

Kávový fanatik. Přátelský fanoušek zombie. Oddaný praktik popkultury. Zlý obhájce cestování. Typický organizátor.