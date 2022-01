Rallye Dakar: Francie zahajuje teroristické vyšetřování bombardování Saúdské Arábie

Výbuch zasáhl podpůrný vůz francouzského týmu Sodecars krátce poté, co opustil svůj hotel v Džiddě na závodní silnici, a zranil jezdce Philippa Butrona, uvedla agentura Reuters s odvoláním na zprávy týmu a organizátorů závodu.

Mluvčí francouzské Národní prokuratury pro boj proti terorismu CNN potvrdil, že zahájili vyšetřování pokusu o atentát „souvisejícího s teroristickým projektem“.

Francouzské ministerstvo zahraničí uvedlo, že francouzský řidič byl „vážně zraněn“, zatímco pět cestujících, kteří jsou rovněž Francouzi, zraněno nebylo.

Sudekars uvedl, že řidič byl v pondělí repatriován do vojenské nemocnice Percy v Clamartu.

„Okamžitě se o něj postaraly lékařské týmy a je v rukou odborníků v doprovodu své rodiny. Výbuch mu podlomil nohy a kvůli zmírnění utrpení upadl do umělého kómatu,“ uvedl Sudekars. V úterním prohlášení.

Benoit Butron, sportovní novinář a syn zraněného řidiče, řekl francouzské rozhlasové stanici RMC, že jeho otec prošel z kómatu.

„To, co se stalo, je velmi vážné, je těžce zraněný. Informace, kterou vám mohu poskytnout, je, že je v bezvědomí, takže toto je opravdu první krok as tímto druhem nehody musíte dělat věci krok za krokem.“

„Už je vážně zraněný na obou nohách, asi za deset dní budeme vědět víc. Tady to máš, v tuto chvíli musíme být opatrní.“

V související poznámce francouzské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, ve kterém varovalo, že „teroristická hrozba v Saúdské Arábii stále existuje a doporučuje se, aby byl v každodenním životě, zejména při cestování, maximální ostražitost“.

„Saúdskoarabské úřady provádějí vyšetřování, aby zjistily příčinu výbuchu. Nebyla vyloučena hypotéza trestného činu,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení z 1. ledna.

CNN kontaktovala saúdské ministerstvo informací s žádostí o vyjádření.

Rallye Dakar se konala v Evropě a Africe od roku 1979 do roku 2007, ale byla přesunuta do Jižní Ameriky a poté na Střední východ v roce 2020 poté, co byl podnik v roce 2008 z bezpečnostních důvodů zrušen.

V Rallye Dakar je tradičně pět hlavních tříd vozidel: automobily, motocykly, nákladní automobily, UTV a čtyřkolky.

„Něco nebylo v pořádku“

Boutronův kolega Maiole Barbet, který byl v době nehody ve voze, řekl francouzské rozhlasové stanici RMC, že tým opustil hotel jako obvykle, aby vůz připravil.

„Ušli jsme 500 metrů a pak ‚prásk‘ rána. Tady to je, nevíme, co se děje, velký třesk.“

„Po výbuchu jsem uvízl ve střeše auta, takže to není normální… Při autonehodě jsme byli tlačeni dopředu, ale tady jsem byl ve skutečnosti vymrštěn na střechu. Takže jsem v hlavě věděl, že něco řekl.“ nebylo správné.“ „V autě byla neorganizovaná atmosféra, airbagy byly vystřelené…takže rychle vystupujeme z auta. Ale než jsme vystoupili, Philip mi něco řekl, řekl: ‚Maeole, musíš vystoupit. „Takže chápu, že je zraněný.“

Barbet, který Butronovi pomohl z auta, řekl: „Když jsem viděl, že ho opravdu bolí nohy, rozhodl jsem se ho nejprve nechat v autě, abych s ním nehýbal.

„Udělali jsme první turniket, aby moc nekrvácel, a ve skutečnosti začalo auto hořet. Pak jsme se rozhodli, že ho vyndáme, dáme do bezpečí a postaráme se o něj.“

Barbet řekl, že když pasažéři vystoupili z auta, předpokládali, že měli nehodu, a hledali jiné auto, ale pak si uvědomili, že „v okolí nic není. Jsme sami uprostřed této silnice.“